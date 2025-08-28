القبض على اللواء الطيار رياض يوسف في عملية أمنية نوعية باللاذقية

اللاذقية-سانا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب، وذلك بالتعاون بين وحدات الأمن المختصة وفرع مكافحة الإرهاب في المحافظة.

وأكد العميد الأحمد أن التحقيقات أثبتت تورط يوسف في الإشراف على عدد من الطلعات الجوية التي ارتُكبت خلالها مجازر بحق المدنيين العزّل، مشيراً إلى أنه شغل مناصب عسكرية متقدمة حتى تولى قيادة مطار الضمير العسكري.

وشدد الأحمد على أن هذه العملية تأتي في إطار التزام وزارة الداخلية بملاحقة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، مؤكداً أن يد العدالة ستطالهم مهما طال الزمن، وأن الأجهزة الأمنية ماضية بعزم لا يلين في كشف المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.

وتُعد هذه العملية خطوة مهمة في مسار العدالة الوطنية، وتأكيداً على أن الجرائم بحق المدنيين لن تمر دون محاسبة، في ظل الجهود المستمرة لحماية أمن الوطن وصون كرامة المواطنين.