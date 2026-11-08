ألغام البادية التي خلفها النظام البائد تهدد حياة العائدين إلى تدمر

حمص-سانا

تواجه مناطق من بادية تدمر خطراً مستمراً جراء انتشار الألغام ومخلفات الحرب التي ‏خلّفها النظام البائد والميليشيات الإيرانية خلال سنوات الثورة، ولا تزال تهدد حياة السكان ‏وتعيق وصولهم الآمن إلى أراضيهم ومراعيهم، ولا سيما مع عودة أعداد متزايدة من ‏العائلات إلى مناطقها بعد التحرير.‏

وأوضح مدير منطقة تدمر ساهر محمد توفيق في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن التقديرات ‏الأولية تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون لغم في منطقة البادية، التي تبلغ مساحتها ‏نحو 25 ألف كيلومتر مربع، وتشكل قرابة ثمن مساحة سوريا، لافتاً إلى أن مواقع الانتشار ‏العسكري للنظام البائد والميليشيات الإيرانية، تحولت إلى حقول ألغام خلّفت مخاطر واسعة.‏

وأشار توفيق إلى أن التعامل مع المخلفات الحربية يجري بالتعاون بين وزاراتي الدفاع ‏والطوارئ وإدارة الكوارث، وإدارة أمن البادية، من خلال مركز الدفاع المدني، إلا أن ‏كثافة الألغام وتنوعها وخطورتها، واتساع المساحات وضعف الإمكانات، تشكل عوائق ‏أمام استكمال عمليات الإزالة.‏

ضحايا ومصابون

لفت توفيق إلى أن عدد ضحايا انفجارات الألغام تجاوز 100 شخص، مؤكداً أن عودة ‏السكان إلى مناطق البادية تزيد من احتمالات تعرضهم للخطر، إذ بلغ عدد سكان منطقة ‏تدمر نحو 100 ألف نسمة موزعين على مختلف أراضيها.‏

وحذّر توفيق من المخاطر التي تهدد الأطفال، لاحتمال تعاملهم مع الأجسام الغريبة ‏والذخائر غير المنفجرة باعتبارها ألعاباً، وضرورة وضع لوحات تحذيرية في المواقع ‏الخطرة وتعزيز التوعية بين الأهالي، مطالباً المنظمات الدولية المختصة بإزالة الألغام ‏بالتدخل العاجل، في ظل غياب تدخلها منذ التحرير وحتى الآن.‏

من جهته، بيّن عضو المكتب الإعلامي لمنطقة تدمر حمود عبد الله، أن الأهالي واجهوا مع ‏عودتهم إلى المدينة في بداية التحرير انتشاراً للمخلفات الحربية والسواتر والتحصينات ‏العسكرية، بعدما كانت تدمر أشبه بثكنة عسكرية، مشيراً إلى أن مجموعات من الشباب ‏العسكريين ساهمت في إزالة قسم كبير من الألغام والمخلفات، ما جعل المدينة شبه آمنة ‏داخل حدودها مقارنة بالسابق.‏

وأوضح عبد الله، أن الخطر لا يزال قائماً في المناطق المحيطة بالمدينة وامتدادات البادية، ‏مقدراً عدد الألغام التي زرعتها الميليشيات الإيرانية والنظام البائد والقوات الروسية خلال ‏سنوات الثورة بنحو 500 ألف لغم، استناداً إلى دراسات إدارة منطقة تدمر.‏

وأشار إلى تسجيل مئات حالات الانفجار منذ التحرير، طالت معظمها السكان المحليين من ‏أبناء البادية، محذراً من أن الأمطار والسيول قد تؤدي إلى انجراف بعض الألغام وانتقالها ‏من مواقعها وتغيّر طبيعة الأرض، بالتزامن مع توقعات بموسم ربيعي جيد يشجع مزيداً ‏من السكان على العودة وممارسة الأنشطة الزراعية والرعوية.‏

ودعا عبد الله الأهالي والبدو إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة والمواقع التي يُشتبه ‏بوجود ألغام فيها، والإبلاغ عنها للجهات المختصة، محذراً من أن التعامل المباشر مع تلك ‏الأجسام قد يؤدي إلى وقوع إصابات أو وفيات.‏

عودة محفوفة بالمخاطر

أوضح يوسف العبد الله، أحد أهالي تدمر العائدين من مخيم الركبان، أن المدينة شهدت ‏انتشاراً واسعاً للألغام ومخلفات الحرب، إلا أن الوضع تحسن بعد إزالة قسم كبير منها، ‏فيما لا تزال المناطق المحيطة والبراري تشكل خطراً على الأهالي.‏

وأشار العبد الله إلى أن بعض الألغام ظاهرة وأخرى يصعب اكتشافها، ما يجعل الوصول ‏إلى الأراضي المفتوحة محفوفاً بالمخاطر، لافتاً إلى أن الأهالي يبلغون الجهات المختصة ‏عن الأجسام المشبوهة عبر أرقام ووسائل مخصصة.‏

وتبرز الحاجة إلى توسيع عمليات إزالة الألغام وبرامج التوعية، وتحديد المناطق الخطرة ‏ووضع إشارات تحذيرية واضحة فيها، لحماية المدنيين والحد من وقوع مزيد من ‏الضحايا.‏