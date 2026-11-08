ألغام البادية التي خلفها النظام البائد تهدد حياة العائدين إلى تدمر

حمص-سانا
تواجه مناطق من بادية تدمر خطراً مستمراً جراء انتشار الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد والميليشيات الإيرانية خلال سنوات الثورة، ولا تزال تهدد حياة السكان وتعيق وصولهم الآمن إلى أراضيهم ومراعيهم، ولا سيما مع عودة أعداد متزايدة من العائلات إلى مناطقها بعد التحرير.
وأوضح مدير منطقة تدمر ساهر محمد توفيق في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون لغم في منطقة البادية، التي تبلغ مساحتها نحو 25 ألف كيلومتر مربع، وتشكل قرابة ثمن مساحة سوريا، لافتاً إلى أن مواقع الانتشار العسكري للنظام البائد والميليشيات الإيرانية، تحولت إلى حقول ألغام خلّفت مخاطر واسعة.
وأشار توفيق إلى أن التعامل مع المخلفات الحربية يجري بالتعاون بين وزاراتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث، وإدارة أمن البادية، من خلال مركز الدفاع المدني، إلا أن كثافة الألغام وتنوعها وخطورتها، واتساع المساحات وضعف الإمكانات، تشكل عوائق أمام استكمال عمليات الإزالة.
ضحايا ومصابون
لفت توفيق إلى أن عدد ضحايا انفجارات الألغام تجاوز 100 شخص، مؤكداً أن عودة السكان إلى مناطق البادية تزيد من احتمالات تعرضهم للخطر، إذ بلغ عدد سكان منطقة تدمر نحو 100 ألف نسمة موزعين على مختلف أراضيها.
وحذّر توفيق من المخاطر التي تهدد الأطفال، لاحتمال تعاملهم مع الأجسام الغريبة والذخائر غير المنفجرة باعتبارها ألعاباً، وضرورة وضع لوحات تحذيرية في المواقع الخطرة وتعزيز التوعية بين الأهالي، مطالباً المنظمات الدولية المختصة بإزالة الألغام بالتدخل العاجل، في ظل غياب تدخلها منذ التحرير وحتى الآن.
من جهته، بيّن عضو المكتب الإعلامي لمنطقة تدمر حمود عبد الله، أن الأهالي واجهوا مع عودتهم إلى المدينة في بداية التحرير انتشاراً للمخلفات الحربية والسواتر والتحصينات العسكرية، بعدما كانت تدمر أشبه بثكنة عسكرية، مشيراً إلى أن مجموعات من الشباب العسكريين ساهمت في إزالة قسم كبير من الألغام والمخلفات، ما جعل المدينة شبه آمنة داخل حدودها مقارنة بالسابق.
وأوضح عبد الله، أن الخطر لا يزال قائماً في المناطق المحيطة بالمدينة وامتدادات البادية، مقدراً عدد الألغام التي زرعتها الميليشيات الإيرانية والنظام البائد والقوات الروسية خلال سنوات الثورة بنحو 500 ألف لغم، استناداً إلى دراسات إدارة منطقة تدمر.
وأشار إلى تسجيل مئات حالات الانفجار منذ التحرير، طالت معظمها السكان المحليين من أبناء البادية، محذراً من أن الأمطار والسيول قد تؤدي إلى انجراف بعض الألغام وانتقالها من مواقعها وتغيّر طبيعة الأرض، بالتزامن مع توقعات بموسم ربيعي جيد يشجع مزيداً من السكان على العودة وممارسة الأنشطة الزراعية والرعوية.
ودعا عبد الله الأهالي والبدو إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة والمواقع التي يُشتبه بوجود ألغام فيها، والإبلاغ عنها للجهات المختصة، محذراً من أن التعامل المباشر مع تلك الأجسام قد يؤدي إلى وقوع إصابات أو وفيات.
عودة محفوفة بالمخاطر
أوضح يوسف العبد الله، أحد أهالي تدمر العائدين من مخيم الركبان، أن المدينة شهدت انتشاراً واسعاً للألغام ومخلفات الحرب، إلا أن الوضع تحسن بعد إزالة قسم كبير منها، فيما لا تزال المناطق المحيطة والبراري تشكل خطراً على الأهالي.
وأشار العبد الله إلى أن بعض الألغام ظاهرة وأخرى يصعب اكتشافها، ما يجعل الوصول إلى الأراضي المفتوحة محفوفاً بالمخاطر، لافتاً إلى أن الأهالي يبلغون الجهات المختصة عن الأجسام المشبوهة عبر أرقام ووسائل مخصصة.
وتبرز الحاجة إلى توسيع عمليات إزالة الألغام وبرامج التوعية، وتحديد المناطق الخطرة ووضع إشارات تحذيرية واضحة فيها، لحماية المدنيين والحد من وقوع مزيد من الضحايا.