بطولة تنشيطية للشطرنج السريع في حمص بمشاركة 46 لاعباً ولاعبة

حمص-سانا
أقامت اللجنة الفنية للشطرنج في حمص اليوم السبت بطولة تنشيطية للشطرنج السريع، بمشاركة 46 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.
وأسفرت النتائج عن فوز فادي عباس بالمركز الأول برصيد 8 نقاط ونصف، تلاه عاطف السباعي برصيد7 نقاط ونصف، ثم سليمان الصبح برصيد 6 نقاط ونصف.
وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في حمص علي التوبة: إن البطولة أقيمت بنظام الشطرنج السريع، على مدار تسع جولات، موضحاً أن الهدف من البطولة هو جمع أكبر عدد ممكن من لاعبي الشطرنج من مختلف أنحاء المحافظة، وإتاحة أجواء تنافسية تساعد على تطوير مهاراتهم واكتشاف المواهب الصاعدة.
من جهته، بيّن عضو اللجنة الفنية للشطرنج في حمص منار معماري أن البطولة تسهم في تبادل الخبرات واتساع المنافسات بين اللاعبين المشاركين من مختلف الفئات العمرية والمستويات، موضحاً أن بعض المشاركين يحملون تصنيفات دولية، وهم أبطال على مستوى المحافظة والجمهورية.
بدوره، قال اللاعب ثائر غنوم: إن مشاركته في البطولات مستمرة منذ سنوات، داعياً الأهالي إلى تشجيع أطفالهم على ممارسة الشطرنج، لما لها من دور في تنمية التفكير والتركيز، وتعزيز التفاعل الاجتماعي.
من جانبه، أكد اللاعب موفق نشيواتي أهمية البطولات التنشيطية في اكتشاف المواهب الجديدة، ولا سيما بين الأطفال، مشيراً إلى أن التطور في اللعبة يحتاج إلى العمل والمثابرة إلى جانب الدراسة والتدريب المنهجي.
وتأتي هذه البطولة ضمن سعي اللجنة الفنية للشطرنج في حمص إلى تنشيط اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، من خلال إقامة البطولات والفعاليات المختلفة.