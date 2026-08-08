بطولة تنشيطية للشطرنج السريع في حمص بمشاركة 46 لاعباً ولاعبة

حمص-سانا‏

أقامت اللجنة الفنية للشطرنج في حمص اليوم السبت بطولة تنشيطية ‏للشطرنج السريع، بمشاركة 46 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.‏

وأسفرت النتائج عن فوز فادي عباس بالمركز الأول برصيد 8 نقاط ونصف‏، تلاه عاطف السباعي برصيد7 نقاط ونصف، ثم سليمان الصبح برصيد 6 ‏نقاط ونصف.‏

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في حمص علي التوبة: ‏إن البطولة أقيمت بنظام الشطرنج السريع، على مدار تسع جولات، موضحاً ‏أن الهدف من البطولة هو جمع أكبر عدد ممكن من لاعبي الشطرنج من ‏مختلف أنحاء المحافظة، وإتاحة أجواء تنافسية تساعد على تطوير مهاراتهم ‏واكتشاف المواهب الصاعدة.‏

من جهته، بيّن عضو اللجنة الفنية للشطرنج في حمص منار معماري أن ‏البطولة تسهم في تبادل الخبرات واتساع المنافسات بين اللاعبين ‏المشاركين من مختلف الفئات العمرية والمستويات، موضحاً أن بعض المشاركين ‏يحملون تصنيفات دولية، وهم أبطال على مستوى المحافظة والجمهورية.‏

بدوره، قال اللاعب ثائر غنوم: إن مشاركته في البطولات مستمرة منذ ‏سنوات، داعياً الأهالي إلى تشجيع أطفالهم على ممارسة الشطرنج، لما لها ‏من دور في تنمية التفكير والتركيز، وتعزيز التفاعل الاجتماعي.‏

من جانبه، أكد اللاعب موفق نشيواتي أهمية البطولات التنشيطية في ‏اكتشاف المواهب الجديدة، ولا سيما بين الأطفال، مشيراً إلى أن التطور في ‏اللعبة يحتاج إلى العمل والمثابرة إلى جانب الدراسة والتدريب المنهجي.‏

وتأتي هذه البطولة ضمن سعي اللجنة الفنية للشطرنج في حمص إلى تنشيط ‏اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، من خلال إقامة البطولات والفعاليات ‏المختلفة.‏