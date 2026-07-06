منفذ جوسية الحدودي يستقبل 522 ألف مسافر في النصف الأول من العام الحالي 

حمص-سانا

سجل منفذ جوسية الحدودي بريف حمص حركة عبور نشطة بين سوريا ولبنان منذ بداية العام الحالي، في ظل استمرار تدفق المسافرين والعائدين طوعاً، وما تقدمه كوادر المنفذ من إجراءات ميسرة وخدمات متواصلة لضمان سرعة الإنجاز وانسيابية الحركة.



وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اليوم الإثنين أن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا المنفذ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 522 ألف مسافر، منهم 331 ألف قادم إلى سوريا، و191 ألف مغادر.



وأضافت الهيئة: إن المنفذ استقبل خلال الفترة ذاتها نحو 127 ألف مواطن عادوا إلى أرض الوطن ضمن برنامج العودة الطوعية، في ظل التسهيلات التي تقدمها لتيسير إجراءات العودة واستقبال العائدين.



وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير أداء المنافذ الحدودية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز جاهزية الكوادر، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، ودعم حركة التجارة والنقل، وتعزيز كفاءة المنافذ الحدودية باعتبارها بوابات حيوية للاقتصاد الوطني.

