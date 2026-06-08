الحصري: إعادة فتح الممرات الجوية الجنوبية واستئناف الحركة الجوية في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إعادة فتح الممرات الجوية الجنوبية لسوريا، واستئناف الحركة الجوية اعتباراً من الساعة 16:00 من اليوم الإثنين، وذلك بعد انتهاء التقييمات الفنية اللازمة، ومراجعة المستجدات المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية.

وبيّن الحصري، في منشور على منصة “إكس”، أن العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي تستأنف بشكل طبيعي، مؤكداً أن قرار إعادة فتح المجال الجوي جاء عقب متابعة مستمرة للأوضاع، وتقييم شامل للمخاطر من قبل اللجنة المختصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في الأجواء السورية وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وأشار الحصري إلى أن الهيئة ستواصل مراقبة التطورات الإقليمية بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة حركة الطيران المدني والملاحة الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أمس الأحد، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية لسوريا بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 23:00 من مساء الأحد حتى الساعة 11:00 من صباح يوم الإثنين، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي، قبل أن تعلن تمديدها في وقت لاحق اليوم حتى الساعة الـ23:00.‏

وتأتي هذه القرارات بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران يوم أمس، كما شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ ضدها، وكل ذلك في ظل استمرار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة، ومنع اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.