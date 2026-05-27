حمص.. أداء شعيرة الأضحية والحفاظ على الطقوس الاجتماعية في عيد الأضحى يجمع الأهل والأقارب‎ ‎

حمص-سانا‌‎ ‎

لا تقتصر فرحة عيد الأضحى المبارك على أداء الشعائر الدينية فحسب، بل تحرص العائلات على أداء شعيرة الأضحية ‏والحفاظ على الطقوس الاجتماعية المرتبطة بهذا العيد، باعتبارها مناسبة تجمع الأهل والأقارب حول موائد العيد وتعيد إحياء ‏أجواء الألفة والمحبة‎.‎

المواطن عبد المعين عنتر من أهالي حمص أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الحرص على أداء شعيرة ‏الأضحية بقي حاضراً لما تحمله من أجر ديني ومعان إنسانية واجتماعية بالرغم من ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، ‏مشيراً إلى أن الأضحية تمثل أيضاً فرصة لإدخال السرور إلى قلوب الفقراء والمحتاجين والأقارب‎.‎

وبين عنتر أن طقوس العيد في حمص ترتبط بعادات اجتماعية متوارثة، أبرزها اجتماع العائلات حول موائد الطعام وإقامة ‏العزائم، إضافة إلى إعداد الكبة المشوية التي تعد من الأكلات الشعبية الشهيرة في المدينة، إلى جانب اللحوم المشوية التي ‏تشكل جزءاً أساسياً من أجواء العيد‎.‎

وأشار إلى أن التحضيرات تبدأ بالتوجه إلى سوق المواشي لاختيار الأضحية المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة، ثم نقلها إلى ‏القصاب لذبحها وتجهيزها وتقسيمها إلى حصص يتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والأقارب وفق تعاليم الشريعة ‏الإسلامية، قبل أن تجتمع العائلة على موائد الشواء والعزائم التي تعزز الترابط الاجتماعي وصلة الرحم‎.‎

ولفت عنتر إلى أهمية تشجيع القادرين مادياً على أداء شعيرة الأضحية وعدم حرمان المحتاجين من فرحة العيد، مبيناً أن ‏كثيراً من الأسر تنتظر هذه المناسبة من العام إلى العام لما تحمله من فرح وأمل ومظاهر تكافل اجتماعي‎.‎

وتبقى الأضحية في المجتمع السوري رمزاً للعطاء والتراحم وتجسيداً لتمسك الأهالي بعاداتهم وتقاليدهم الدينية والاجتماعية‎.‎