مديرية ثقافة حمص تواصل رقمنة أرشيف الصحف الورقية تمهيداً لإطلاق موقع إلكتروني

حمص-سانا

تواصل مديرية ثقافة حمص تنفيذ مشروع رقمنة الصحف الورقية المحفوظة في أرشيفها، في خطوة تهدف إلى حفظ الذاكرة الصحفية وتوثيق الأحداث التاريخية التي شهدتها سوريا والمنطقة خلال أكثر من قرن، تمهيداً لإطلاق موقع إلكتروني خاص يتيح هذا الأرشيف للجمهور والباحثين.

ويأتي المشروع في إطار سعي المديرية إلى الحفاظ على الإرث الثقافي والإعلامي وتحويله إلى محتوى رقمي يسهل الوصول إليه، بما يسهم في تعزيز حضور الذاكرة الصحفية السورية وإتاحتها للأجيال القادمة.

رقمنة صحف توثق تاريخ سوريا منذ عام 1920

للحديث عن المشروع أوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية ثقافة حمص محمد العلوش لسانا أن المديرية تعمل على رقمنة الصحف السورية التي وثقت أحداث البلاد منذ عام 1920 وما بعده، مشيراً إلى أن العمل في هذا المشروع بدأ في شهر حزيران من عام 2025 ولا يزال مستمراً حتى الآن.

وبيّن العلوش أنه من المقرر خلال الشهر الجاري إطلاق موقع إلكتروني بعنوان “موقع صحف سوريا”، سيكون متاحاً للجمهور والباحثين، ويضم عدداً من الصحف السورية القديمة التي تناولت أحداثاً تاريخية مهمة في سوريا عموماً، وفي مدينة حمص خصوصاً، مؤكداً أهمية حفظ هذه المواد الصحفية، لما تحمله من قيمة توثيقية لمراحل مهمة من التاريخ، فضلاً عن كونها مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ الصحافة.

وأضاف: إن الأرشيف الذي تعمل المديرية على رقمنته يضم مجموعة متنوعة من الصحف القديمة، من بينها الفجر والميزان والهدى والجبل وسوريا الجديدة، والتي تعكس طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في فترات تاريخية مختلفة.

250 مجلداً ضمن مشروع الأرشفة الرقمية

من جانبها أوضحت رئيسة قسم المعلوماتية في مديرية ثقافة حمص المهندسة صفاء عروب أن مشروع الرقمنة بدأ بتكليف من إدارة المديرية وبجهود فريق القسم، حيث جرى العمل على جمع الجرائد والصحف الموجودة في مكتبة المركز الثقافي، والتي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من مئة عام.

وأضافت عروب إنه بعد جمع المواد الصحفية تم حصر المجلدات الموجودة والتي يبلغ عددها نحو 250 مجلداً، ثم ترتيبها وفق الأهمية والأولوية بدءاً من الأقدم وصولاً إلى الأحدث، تمهيداً لبدء عمليات الأرشفة الرقمية، مؤكدةً أنه تم تأمين أجهزة خاصة بالرقمنة تعتمد تقنيات حديثة قادرة على التقاط الصور بدقة عالية، ما يتيح حفظ الصفحات الصحفية بجودة مناسبة للأرشفة الرقمية والنشر الإلكتروني.

موقع إلكتروني لإتاحة الصحف المؤرشفة رقمياً

يعمل الفريق البرمجي في المديرية على تصميم موقع إلكتروني مخصص لنشر هذا المحتوى على الإنترنت، بحيث يتيح تصفح الصحف والاطلاع عليها بسهولة، وبما يتوافق مع الهوية البصرية لمديرية ثقافة حمص وفق عروب.

ولفتت عروب إلى أن فريق العمل استفاد من تجارب ومواقع عربية وعالمية متخصصة في مجال الأرشفة الرقمية للصحف، بهدف تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال وضمان تقديم محتوى رقمي منظم وسهل الاستخدام.

ويُتوقع أن يشكل الموقع الإلكتروني المرتقب منصة رقمية مهمة للباحثين والمهتمين بتاريخ الصحافة السورية، بما يسهم في حفظ هذا الأرشيف التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، في إطار جهود تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الثقافية.