منتخب ريف دمشق لرياضة التايكونجتسو .. مستويات مهارية متميزة وصدارة ملفتة ببطولة الجمهورية

دمشق-سانا

يحظى منتخب ريف دمشق بلعبة التايكونجتسو بمواهب ملفتة برزت في بطولة الجمهورية، التي أقامها اتحاد الفنون القتالية مؤخراً في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق، حيث قدم اللاعبون مستويات مهارية عالية، وتوجوا بميداليات براقة وضعتهم في صدارة الترتيب.

ونال منتخب ريف دمشق 17 ميدالية ذهبية، و12 ميدالية فضية، و22 ميدالية برونزية، ليتصدر الترتيب العام للفرق في بطولة الجمهورية، التي أقيمت لفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب للذكور والإناث.

رئيس اللجنة العليا بلعبة التايكونجتسو جمال الجلدة قال في تصريح لـ سانا: إن اللعبة تحظى بإقبال كبير من مختلف الفئات العمرية، لكونها تجمع عدداً من الفنون القتالية، مضيفاً: إن المستويات المهارية المتميزة التي قدمها اللاعبون ببطولة الجمهورية للفئات العمرية الأخيرة مؤشر قوي على التطور السريع الذي تشهده اللعبة.

وأشار الجلدة إلى أن الميداليات التي تحققت جاءت بجدارة لجميع الفرق ومن مختلف الفئات العمرية، منوهاً بالصدارة لمنتخب ريف دمشق الذي نال 51 ميدالية متنوعة، جعلته رقماً صعباً بالمنافسة.

يشار إلى أن لعبة التايكونجتسو من الألعاب القتالية المعتمدة في الاتحاد السوري للفنون القتالية، وتقام لها بطولات فرعية ومركزية بمختلف الفئات العمرية، والمشاركة فيها واسعة، تمتد في معظمها ليومين.