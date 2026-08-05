لقاء في حماة لبحث تطوير الخدمات وتعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

حماة-سانا

بحث مدير العلاقات العامة في محافظة حماة محمد الشريف مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) برئاسة المديرة القطرية للصندوق انشراح أحمد اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستجابة الإنسانية وتطوير الخدمات.

وتناول اللقاء استعراض الخطط الحالية والمستقبلية ومناقشة أبرز الاحتياجات الطارئة إلى جانب آليات الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية ويعزز جهود الاستجابة والتنمية.

وأشار الجانبان خلال الاجتماع إلى أهمية تعزيز برامج الصحة الإنجابية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماتها بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم صحة النساء والأسر ضمن جهود الاستجابة الإنسانية.

وتعمل محافظة حماة بالتعاون مع مختلف المنظمات الدولية العاملة في سوريا على إقامة مشاريع وأعمال تسهم في تحسين الواقع الخدمي بمختلف مناطق المحافظة.