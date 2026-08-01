افتتاح أول مركز للعلاج الشعاعي وتوسيع خدمات العناية المشددة في حماة

حماة-سانا

افتتح وزير الصحة مصعب العلي، بحضور محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، أول مركز متخصص للعلاج الشعاعي في المنطقة الوسطى والشمالية في مدينة حماة، بدعم من منظمة سامز الأمريكية وبالتعاون مع جمعية أعمال البر، ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الصحية التخصصية.

وأكّد رئيس إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة جميل الدبل، في تصريح نقلته الوزارة عبر موقعها على تلغرام، أن المركز يشكّل نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام، إذ يخدم أكثر من 6 ملايين نسمة، ويحدّ من معاناة السفر والانتظار الطويل التي كانت تمتد لأشهر.

كما تم افتتاح قسم العناية المشددة في مشفى الأطفال والتوليد بحماة، بطاقة استيعابية تبلغ 10 أسرّة، مزوّداً بـ8 أجهزة تنفس اصطناعي و4 حواضن، إضافة إلى تجهيزه بالمعدات والأدوية والمستهلكات الطبية وتأمين الكوادر المؤهلة.

من جانبه، أوضح مدير المنشآت الصحية واصل الجرك، أن هذه التجهيزات رفعت الطاقة الاستيعابية للقسم بنحو 100 بالمئة خلال العام الجاري، مشيراً إلى استمرار العمل على توسيع الخدمات لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة حماة افتتحت الأربعاء الماضي، عيادة طبية مجانية متخصصة بأمراض القلب والأورام عند الأطفال، وذلك في مشفى التوليد والأطفال بالمحافظة.