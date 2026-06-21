افتتاح مخبز وادي العيون في ريف حماة بعد إعادة تأهيله

IMG 20260620 215835 454 افتتاح مخبز وادي العيون في ريف حماة بعد إعادة تأهيله

حماة-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏)، اليوم ‏السبت، مخبز وادي العيون في محافظة حماة بعد إعادة تأهيله وتحديثه بشكل كامل، بما ‏يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين خدمات إنتاج الخبز في المنطقة.

IMG 20260620 215835 251 افتتاح مخبز وادي العيون في ريف حماة بعد إعادة تأهيله

واطلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل ‏الحسن، وعدد ‏من المسؤولين، خلال الافتتاح الاطلاع على خطوط الإنتاج والآلات الحديثة التي تم ‏تزويد المخبز بها، إضافة إلى أعمال التأهيل الإنشائي التي شملت مختلف مرافقه، بما ‏يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الرغيف وزيادة كفاءة التشغيل.

وأكد الحسن أن جهود مؤسسات الدولة مستمرة لتطوير وتحديث قطاع المخابز، مشيراً ‏إلى أن خطط التحديث ستشمل مختلف المنشآت على امتداد الأراضي السورية، بما يسهم ‏في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.

ويأتي وضع المخبز في الخدمة كخطوة مهمة لتلبية احتياجات أهالي وادي العيون والقرى ‏المحيطة من مادة الخبز، وتخفيف الازدحام عن المخابز المجاورة، وضمان استقرار ‏توفير الرغيف بمواصفات ونوعية جيدة تلبي احتياجات المواطنين.

IMG 20260620 215834 947 افتتاح مخبز وادي العيون في ريف حماة بعد إعادة تأهيله
IMG 20260620 215835 119 افتتاح مخبز وادي العيون في ريف حماة بعد إعادة تأهيله
IMG 20260620 215835 414 1 افتتاح مخبز وادي العيون في ريف حماة بعد إعادة تأهيله
IMG 20260620 215839 665 افتتاح مخبز وادي العيون في ريف حماة بعد إعادة تأهيله
وزارة الدفاع: ندوة تخصصية حول واقع عمل القوى الجوية وآليات التنسيق العملياتي
عملية نوعية تُفشل تهريب شحنة كبتاغون من لبنان إلى العراق عبر سوريا
مديرية إعلام حلب: استهداف تنظيم قسد للمؤسسات الحكومية والكوادر الإعلامية تعبير عن إجرامه
وزارة الدفاع تمدد وقف إطلاق النار 15 يوماً دعماً للعملية الأمريكية بإخلاء سجناء داعش
محافظ حلب يبحث مع الأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك