افتتاح مخبز وادي العيون في ريف حماة بعد إعادة تأهيله

حماة-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏)، اليوم ‏السبت، مخبز وادي العيون في محافظة حماة بعد إعادة تأهيله وتحديثه بشكل كامل، بما ‏يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين خدمات إنتاج الخبز في المنطقة.

واطلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل ‏الحسن، وعدد ‏من المسؤولين، خلال الافتتاح الاطلاع على خطوط الإنتاج والآلات الحديثة التي تم ‏تزويد المخبز بها، إضافة إلى أعمال التأهيل الإنشائي التي شملت مختلف مرافقه، بما ‏يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الرغيف وزيادة كفاءة التشغيل.

وأكد الحسن أن جهود مؤسسات الدولة مستمرة لتطوير وتحديث قطاع المخابز، مشيراً ‏إلى أن خطط التحديث ستشمل مختلف المنشآت على امتداد الأراضي السورية، بما يسهم ‏في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.

ويأتي وضع المخبز في الخدمة كخطوة مهمة لتلبية احتياجات أهالي وادي العيون والقرى ‏المحيطة من مادة الخبز، وتخفيف الازدحام عن المخابز المجاورة، وضمان استقرار ‏توفير الرغيف بمواصفات ونوعية جيدة تلبي احتياجات المواطنين.