افتتاح مخبز وادي العيون في ريف حماة بعد إعادة تأهيله

حماة-سانا
افتتحت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، اليوم السبت، مخبز وادي العيون في محافظة حماة بعد إعادة تأهيله وتحديثه بشكل كامل، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين خدمات إنتاج الخبز في المنطقة.
واطلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن، وعدد من المسؤولين، خلال الافتتاح الاطلاع على خطوط الإنتاج والآلات الحديثة التي تم تزويد المخبز بها، إضافة إلى أعمال التأهيل الإنشائي التي شملت مختلف مرافقه، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الرغيف وزيادة كفاءة التشغيل.
وأكد الحسن أن جهود مؤسسات الدولة مستمرة لتطوير وتحديث قطاع المخابز، مشيراً إلى أن خطط التحديث ستشمل مختلف المنشآت على امتداد الأراضي السورية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.
ويأتي وضع المخبز في الخدمة كخطوة مهمة لتلبية احتياجات أهالي وادي العيون والقرى المحيطة من مادة الخبز، وتخفيف الازدحام عن المخابز المجاورة، وضمان استقرار توفير الرغيف بمواصفات ونوعية جيدة تلبي احتياجات المواطنين.