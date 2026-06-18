مشفى حماة الوطني يطلق خدمة التنظير القصبي المرن لتعزيز قدرات التشخيص والعلاج

حماة-سانا

أطلق مشفى حماة الوطني خدمة التنظير القصبي المرن كإضافة نوعية إلى قدرات التشخيص والعلاج في قسمي الصدرية والعناية المشددة، بما يسهم في تسريع الإجراءات الطبية وتقليل الحاجة لتحويل المرضى خارج المحافظة.

وأوضح رئيس قسم الداخلية الصدرية في المشفى الدكتور أسعد مازن جليل لمراسل سانا أن التقنية الجديدة تتيح رؤية مباشرة داخل القصبات الهوائية والرئة، وأخذ الخزعات وسحب الإفرازات وإزالة الأجسام الأجنبية، ما يختصر زمن التشخيص ويعزز دقة التقييم السريري، كما تمكّن من التعامل السريع مع الحالات الإسعافية، ولا سيما النزف القصبي الكتلي.

وبيّن جليل أن الخدمة تُستخدم في تشخيص وعلاج السعال المزمن ونفث الدم والالتهابات الرئوية المزمنة والاشتباه بالأورام والسل، إضافة إلى إجراء الغسيل القصبي الرئوي لتحديد العامل المسبب.

وأشار إلى أن الإجراء يُنفَّذ تحت التخدير الموضعي ويغادر المريض المشفى في اليوم نفسه، لافتاً إلى أن المستفيدين هم مرضى الأورام والسل والالتهابات المزمنة ومرضى العناية المشددة.

ولفت جليل إلى أن إدخال هذه الخدمة يضع مشفى حماة الوطني ضمن المشافي الحكومية السبّاقة على مستوى المحافظة، وفق بيانات وزارة الصحة لشهر أيار الماضي، مبيناً أن تقديمها يتم عبر كادر طبي وتمريضي وفني مؤهل من اختصاصيي الصدرية والعناية المشددة.

وأضاف: إن القسم جُهّز بجهاز تنظير قصبي مرن حديث ووحدة تعقيم متكاملة، إلى جانب التعاقد لتوريد جهاز تنظير قصبي مرن فيديوي خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن القسم يضم أيضاً 15 جهاز CPAP لمرضى القصور التنفسي الحاد والمزمن، وجهاز وظائف رئة متقدماً لتقييم القدرة التنفسية.

ويأتي هذا التطوير ضمن جهود إدارة المشفى لتعزيز البنية التخصصية ودعم التدريب المستمر للأطباء المقيمين، بما يرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين.