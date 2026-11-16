الإثنين 16 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الدانا تختصر الطريق إلى أوتوستراد إدلب – حلب بتزفيت المحلّق الجنوبي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الدانا تختصر الطريق إلى أوتوستراد إدلب – حلب بتزفيت المحلّق الجنوبي

IMG 5196 الدانا تختصر الطريق إلى أوتوستراد إدلب – حلب بتزفيت المحلّق الجنوبي
أعمال تزفيت شارع الـ42 ضمن المحلّق الجنوبي-إدلب-16-11-2026-سانا

 إدلب- سانا
 
 انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال تزفيت شارع الـ42 ضمن المحلّق الجنوبي في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، على امتداد الطريق الواصل بين دواري تل الكرامة وقرطبة، بعرض 12 متراً، بإشراف وتنفيذ مجلس المدينة، وبرعاية المنطقة الشمالية وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية.

IMG 5197 الدانا تختصر الطريق إلى أوتوستراد إدلب – حلب بتزفيت المحلّق الجنوبي

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور وتعزيز الربط بين المدينة وأوتوستراد إدلب – حلب، إذ يشكل الطريق محوراً حيوياً يصل شارع المولات بالمدخل الشرقي للمدينة، ويوفر مساراً بديلاً يختصر المسافات ويخفف الازدحام.

  
وأوضح رئيس مجلس مدينة الدانا محمد يوسف فشيكو، في تصريح لـ سانا، أن المشروع يأتي استجابة لمعاناة الأهالي من تردي حالة الطريق خلال السنوات الماضية.

IMG 5198 الدانا تختصر الطريق إلى أوتوستراد إدلب – حلب بتزفيت المحلّق الجنوبي

من جهته، أكد عبد القادر قاشيط، أحد سكان شارع الـ42 في الدانا، أن تزفيت الطريق سهّل تنقل المواطنين وطلاب المدارس والجامعات، وقلّل الحاجة إلى المرور بالطرق الزراعية أو الدخول إلى وسط المدينة.

  
ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير شبكة الطرق في الدانا، التي تعد من أبرز المراكز التجارية والسكنية في ريف إدلب الشمالي، بما يسهم في تحسين الخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل الحياة اليومية للسكان.

IMG 5187 1 الدانا تختصر الطريق إلى أوتوستراد إدلب – حلب بتزفيت المحلّق الجنوبي
الحرارة حول معدلاتها وفرصة ضعيفة لهطولات مطرية متفرقة بعدد من المناطق السورية
فتح طرقات وإزالة أنقاض في مدينة درعا لتسهيل حركة المواطنين
بمناسبة يوم البيئة العالمي… حملة نظافة في طرطوس
محافظة حماة تعتمد ترميم 17 مدرسة بشكل فوري في منطقتي محردة والغاب
سيطرة شبه كاملة على حرائق اللاذقية باستثناء نقطتين في جبل التركمان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار