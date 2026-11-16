الدانا تختصر الطريق إلى أوتوستراد إدلب – حلب بتزفيت المحلّق الجنوبي

إدلب- سانا



انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال تزفيت شارع الـ42 ضمن المحلّق الجنوبي في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، على امتداد الطريق الواصل بين دواري تل الكرامة وقرطبة، بعرض 12 متراً، بإشراف وتنفيذ مجلس المدينة، وبرعاية المنطقة الشمالية وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور وتعزيز الربط بين المدينة وأوتوستراد إدلب – حلب، إذ يشكل الطريق محوراً حيوياً يصل شارع المولات بالمدخل الشرقي للمدينة، ويوفر مساراً بديلاً يختصر المسافات ويخفف الازدحام.





وأوضح رئيس مجلس مدينة الدانا محمد يوسف فشيكو، في تصريح لـ سانا، أن المشروع يأتي استجابة لمعاناة الأهالي من تردي حالة الطريق خلال السنوات الماضية.

من جهته، أكد عبد القادر قاشيط، أحد سكان شارع الـ42 في الدانا، أن تزفيت الطريق سهّل تنقل المواطنين وطلاب المدارس والجامعات، وقلّل الحاجة إلى المرور بالطرق الزراعية أو الدخول إلى وسط المدينة.





ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير شبكة الطرق في الدانا، التي تعد من أبرز المراكز التجارية والسكنية في ريف إدلب الشمالي، بما يسهم في تحسين الخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل الحياة اليومية للسكان.