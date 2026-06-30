إنجاز 8400 معاينة و120 عملية جراحية ضمن مبادرة ‌‏”اليوم علينا” في الرقة

الرقة-سانا
اختتمت اليوم الثلاثاء في محافظة الرقة فعاليات المبادرة الإنسانية “اليوم علينا” التي انطلقت مطلع شهر حزيران الجاري بهدف تقديم خدمات طبية مجانية ومنخفضة التكلفة للأهالي، بمشاركة واسعة من الأطباء والكوادر الصحية والإعلاميين والناشطين من داخل المحافظة وخارجها.
وأوضح منظم المبادرة موسى الخلف لمراسل سانا، أن المبادرة شهدت مشاركة 240 طبيباً من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى أربعة مشافٍ وتسعة مراكز طبية وسمعية، فضلاً عن مشاركة أطباء من خارج محافظة الرقة.
وأشار الخلف إلى أن المبادرة تمكنت خلال فترة تنفيذها من تقديم نحو 8400 معاينة طبية مجانية ومنخفضة التكلفة، وإجراء 120 عملية جراحية، فيما لا تزال هناك حالات أخرى بانتظار استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، وإجراء العمليات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: إن المبادرة جاءت بجهود تطوعية مشتركة بين أطباء وإعلاميين وناشطين داخل سوريا وخارجها، بهدف دعم القطاع الصحي، والتخفيف من الأعباء المعيشية والصحية التي تواجه المرضى، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.
ولفت الخلف إلى أن المبادرة تعد الثانية ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية شهدتها المحافظة، بعد مبادرة “مقاعدنا لطلابنا” التي استهدفت دعم العملية التعليمية، مؤكداً العمل على إطلاق مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة في قطاعات مختلفة لخدمة المجتمع المحلي.
وتأتي المبادرة في إطار الجهود الرسمية والمجتمعية الرامية إلى دعم القطاع الصحي في محافظة الرقة، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية بالتعاون مع فعاليات المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية الدولية.