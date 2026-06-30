إنجاز 8400 معاينة و120 عملية جراحية ضمن مبادرة ‌‏”اليوم علينا” في الرقة

الرقة-سانا‏

اختتمت اليوم الثلاثاء في محافظة الرقة فعاليات المبادرة ‏الإنسانية “اليوم علينا” التي انطلقت مطلع شهر حزيران الجاري ‏بهدف تقديم خدمات طبية مجانية ومنخفضة التكلفة للأهالي، ‏بمشاركة واسعة من الأطباء والكوادر الصحية والإعلاميين ‏والناشطين من داخل المحافظة وخارجها‎.‎

وأوضح منظم المبادرة موسى الخلف لمراسل سانا، أن المبادرة ‏شهدت مشاركة 240 طبيباً من مختلف الاختصاصات، إضافة ‏إلى أربعة مشافٍ وتسعة مراكز طبية وسمعية، فضلاً عن ‏مشاركة أطباء من خارج محافظة الرقة‎.‎

وأشار الخلف إلى أن المبادرة تمكنت خلال فترة تنفيذها من ‏تقديم نحو 8400 معاينة طبية مجانية ومنخفضة التكلفة، وإجراء ‌‏120 عملية جراحية، فيما لا تزال هناك حالات أخرى بانتظار ‏استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، وإجراء العمليات خلال ‏الفترة المقبلة‎.‎

وأضاف: إن المبادرة جاءت بجهود تطوعية مشتركة بين أطباء ‏وإعلاميين وناشطين داخل سوريا وخارجها، بهدف دعم القطاع ‏الصحي، والتخفيف من الأعباء المعيشية والصحية التي تواجه ‏المرضى، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود‎.‎

ولفت الخلف إلى أن المبادرة تعد الثانية ضمن سلسلة مبادرات ‏مجتمعية شهدتها المحافظة، بعد مبادرة “مقاعدنا لطلابنا” التي ‏استهدفت دعم العملية التعليمية، مؤكداً العمل على إطلاق ‏مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة في قطاعات مختلفة لخدمة ‏المجتمع المحلي‎.‎

وتأتي المبادرة في إطار الجهود الرسمية والمجتمعية الرامية إلى ‏دعم القطاع الصحي في محافظة الرقة، وتوسيع نطاق الخدمات ‏الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن ‏المرضى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية بالتعاون مع فعاليات ‏المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية الدولية.‎