السورية للتأمين تعتمد رمز التحقق عبر الرسائل النصية لتسهيل الخدمات الطبية

‏ ‏دمشق-سانا

اعتمدت المؤسسة العامة السورية للتأمين، اليوم الثلاثاء، خدمة رمز التحقق لمرة واحدة (‏OTP‏) عبر الرسائل النصية على الهواتف ‏المحمولة، إلى جانب بصمة الإصبع، لتسهيل حصول موظفي القطاعين الإداري والاقتصادي على خدمات التأمين الصحي.‏

وأوضح مدير المؤسسة محمد أمين غزال، في تصريح لـ سانا، أن الاستفادة من خدمات التأمين الصحي كانت تعتمد سابقاً على بصمة ‏الإصبع للتحقق من هوية المستفيد، ما أدى إلى ظهور بعض العقبات والمشكلات التقنية التي تسببت أحياناً في تأخير حصوله على ‏العلاج أو الدواء.‏

وبيّن غزال أن الآلية الجديدة تتيح إرسال رمز تحقق لمرة واحدة (‏OTP‏) برسالة نصية إلى رقم هاتف المستفيد المسجل، ليتمكن من ‏إدخاله عند طلب الخدمة والتحقق من هويته إلكترونياً، دون الحاجة إلى الاعتماد حصراً على بصمة الإصبع.‏

وأشار إلى أن هذه الخدمة تعد إجراء مؤقتاً، ريثما يتم اعتماد آلية أكثر مرونة تسهم في تسهيل وتسريع حصول المستفيدين على خدمات ‏الرعاية الصحية، مؤكداً أن سلامة الموظف وصحته تمثلان أولوية والتزاماً مؤسسياً راسخاً.‏

وتعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين على تطوير خدماتها التأمينية وتعزيز برامج التأمين الصحي والتخصصي، من خلال توسيع ‏نطاق التغطيات وتحسين الإجراءات، بما يلبي احتياجات المؤمّن لهم ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.‏

‏ ‏

وكانت المؤسسة أصدرت مطلع عام 2026 قراراً برفع سقوف التغطية التأمينية لموظفي القطاع العام، إذ رفعت تغطية الأمراض ‏المزمنة من 750 ألف ليرة إلى مليون ونصف المليون ليرة، وتغطية الاستشفاء إلى 20 مليون ليرة، بما يتيح للمؤمّن لهم الحصول ‏على خدمات صحية أوسع.‏

‏ ‏