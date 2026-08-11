السورية للتأمين تعتمد رمز التحقق عبر الرسائل النصية لتسهيل الخدمات الطبية

دمشق-سانا
اعتمدت المؤسسة العامة السورية للتأمين، اليوم الثلاثاء، خدمة رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) عبر الرسائل النصية على الهواتف المحمولة، إلى جانب بصمة الإصبع، لتسهيل حصول موظفي القطاعين الإداري والاقتصادي على خدمات التأمين الصحي.
وأوضح مدير المؤسسة محمد أمين غزال، في تصريح لـ سانا، أن الاستفادة من خدمات التأمين الصحي كانت تعتمد سابقاً على بصمة الإصبع للتحقق من هوية المستفيد، ما أدى إلى ظهور بعض العقبات والمشكلات التقنية التي تسببت أحياناً في تأخير حصوله على العلاج أو الدواء.
وبيّن غزال أن الآلية الجديدة تتيح إرسال رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) برسالة نصية إلى رقم هاتف المستفيد المسجل، ليتمكن من إدخاله عند طلب الخدمة والتحقق من هويته إلكترونياً، دون الحاجة إلى الاعتماد حصراً على بصمة الإصبع.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تعد إجراء مؤقتاً، ريثما يتم اعتماد آلية أكثر مرونة تسهم في تسهيل وتسريع حصول المستفيدين على خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً أن سلامة الموظف وصحته تمثلان أولوية والتزاماً مؤسسياً راسخاً.
وتعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين على تطوير خدماتها التأمينية وتعزيز برامج التأمين الصحي والتخصصي، من خلال توسيع نطاق التغطيات وتحسين الإجراءات، بما يلبي احتياجات المؤمّن لهم ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وكانت المؤسسة أصدرت مطلع عام 2026 قراراً برفع سقوف التغطية التأمينية لموظفي القطاع العام، إذ رفعت تغطية الأمراض المزمنة من 750 ألف ليرة إلى مليون ونصف المليون ليرة، وتغطية الاستشفاء إلى 20 مليون ليرة، بما يتيح للمؤمّن لهم الحصول على خدمات صحية أوسع.