ورشة تدريبية في دير الزور حول برنامج “إيبانيت” لتسهيل عمليات نمذجة شبكات المياه

دير الزور-سانا

نظّمت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور بالتعاون مع منظمة العمل من أجل الإنسانية اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية حول برنامج “إيبانيت” لتسهيل عمليات نمذجة شبكات المياه بمشاركة 15 مهندساً.

وتمحورت الورشة حول تدريب المشاركين على استخدام برنامج “إيبانيت” الذي يُعد أداة متقدمة تساعد في نمذجة شبكات المياه والصرف الصحي، ويسهم في تسهيل عمليات النمذجة والتنظيم، ما يمنح المهندسين قدرات متطورة لإدارة شبكات المياه والصرف الصحي بكفاءة أعلى.

وأشار مدير مؤسسة المياه في دير الزور المهندس أحمد الموسى في تصريح لمراسل سانا إلى الأهمية الكبيرة لهذه التدريبات في بناء قدرات المهندسين العاملين في المؤسسة، موضحاً أن إدخال التكنولوجيا المتطورة والنمذجة الإلكترونية في عمليات الهندسة الشبكية للبنى التحتية يعزز من جودة وكفاءة العمل.

وأوضح الموسى أن هذه الخطوة ستسهل جهود إعادة تأهيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة دير الزور، ما يعود بالنفع المباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير عقد في الـ 8 من الشهر الجاري اجتماعاً في محافظة دير الزور حول عمل مؤسسات المياه والموارد المائية، وفي مقدمتها تحديد احتياجات المؤسسات، ومناقشة الموازنة الاستثمارية، ووضع أولويات التنفيذ للعام الجاري، ومتابعة خطط تطوير قطاعي المياه والموارد المائية.