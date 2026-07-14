أسهم أوروبا تتراجع مع تزايد المخاوف بشأن التوتر في الشرق الأوسط

لندن-سانا

استهلت الأسهم الأوروبية معاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض، إذ أثار تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قلق المستثمرين، الذين تابعوا عن كثب نتائج الأعمال الفصلية لشركات كبرى مثل شركة النفط “بي.بي” وشركة إريكسون لتصنيع معدات الاتصالات لتقييم تأثير الصراع على أداء الشركات.



وذكرت وكالة “رويترز” أنّ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع 0.4 بالمئة إلى 638.17 نقطة، إذ قاد قطاع السفر والترفيه الخسائر بين القطاعات بانخفاض بلغ اثنين بالمئة.

وخسرت أسهم شركتي الطيران إير فرانس ولوفتهانزا، اللتين تتأثران بأسعار الطاقة، بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.



وارتفع سعر خام برنت 2.6 بالمئة إلى 85 دولاراً للبرميل، بعدما شنت الولايات المتحدة غارات لليلة الثالثة على التوالي ضد إيران، وأعلنت فرض حصار بحري على إيران وفرض رسوم تبلغ 20 بالمئة لحماية مضيق هرمز.



وتضيف هذه الخطوة تحدياً جديداً أمام الشركات والمستثمرين عند تقييم متانة الاقتصاد وآفاق الشركات خلال ما تبقى من العام، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من اتفاق في الشرق الأوسط بدا أنه يضع حداً للقتال.



وانخفض سهم إريكسون ثمانية بالمئة بعدما جاءت المبيعات الفصلية لشركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية أقل قليلاً من التوقعات، وحذرت الشركة من ارتفاع تكاليف المكونات.



وتصدرت أسهم شركات الطاقة مكاسب القطاعات الفرعية، مرتفعة 1.4 بالمئة مع زيادة ارتفاع أسعار النفط.



واستفادت شركة بي. بي في لندن من الارتفاع الحاد في أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام خلال حرب إيران، وارتفع سهمها ثلاثة بالمئة بعدما قالت: إن نتائج تداول النفط من المتوقع أن تكون أعلى قليلاً في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

وهوى سهم إيفوتيك 30 بالمئة بعدما خفضت شركة تطوير الأدوية الألمانية توقعاتها لعام 2026.