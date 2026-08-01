لجنة تفتيش قضائية تتابع سير التحقيقات في قضية الطفلة فرح الحمود بدرعا

درعا-سانا

أكدت لجنة التفتيش القضائية المشكلة بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس ‏متابعة قضية الطفلة فرح الحمود في محافظة درعا، والوقوف على مجريات ‏التحقيقات والإجراءات القضائية المتخذة، وذلك خلال زيارتها لعائلة الطفلة ‏وتقديم واجب العزاء لها‎.

وأوضحت وزارة العدل عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن اللجنة قدمت ‏واجب العزاء لأسرتها، مؤكدةً وقوف وزارة العدل إلى جانبهم وحرصها على تحقيق ‏العدالة واستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية، وأن جميع الجهات ‏القضائية المختصة تعمل على استكمال التحقيقات وفق أحكام القانون، ‏ومشددة على أن مرتكبي هذه الجريمة سينالون جزاءهم العادل‎.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال في وزارة العدل براء عبد الرحمن لـ سانا أن ‏اللجنة تواصل عملها في متابعة الملف، بالتوازي مع استكمال الجهات القضائية ‏المختصة للتحقيقات والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية‎.

وأكد عبد الرحمن أن عمل اللجنة يأتي في إطار حرص وزارة العدل على ضمان ‏سلامة الإجراءات القضائية والتحقق من سير التحقيقات وفق أحكام القانون، ‏مشدداً على أن مرتكبي الجريمة سينالون جزاءهم العادل بعد استكمال ‏الإجراءات القانونية‎.

وكانت الطفلة فرح الحمود اختفت أثناء وجودها قرب منزل أحد أقاربها في بلدة ‏غباغب بريف درعا الشمالي قبل العثور عليها متوفية بعد أربعة أيام داخل مستودع في البلدة، بينما ‏باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة‎.