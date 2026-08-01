لجنة تفتيش قضائية تتابع سير التحقيقات في قضية الطفلة فرح الحمود بدرعا

درعا-سانا
أكدت لجنة التفتيش القضائية المشكلة بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس متابعة قضية الطفلة فرح الحمود في محافظة درعا، والوقوف على مجريات التحقيقات والإجراءات القضائية المتخذة، وذلك خلال زيارتها لعائلة الطفلة وتقديم واجب العزاء لها.
وأوضحت وزارة العدل عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن اللجنة قدمت واجب العزاء لأسرتها، مؤكدةً وقوف وزارة العدل إلى جانبهم وحرصها على تحقيق العدالة واستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية، وأن جميع الجهات القضائية المختصة تعمل على استكمال التحقيقات وفق أحكام القانون، ومشددة على أن مرتكبي هذه الجريمة سينالون جزاءهم العادل.
وأوضح مدير الإعلام والاتصال في وزارة العدل براء عبد الرحمن لـ سانا أن اللجنة تواصل عملها في متابعة الملف، بالتوازي مع استكمال الجهات القضائية المختصة للتحقيقات والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
وأكد عبد الرحمن أن عمل اللجنة يأتي في إطار حرص وزارة العدل على ضمان سلامة الإجراءات القضائية والتحقق من سير التحقيقات وفق أحكام القانون، مشدداً على أن مرتكبي الجريمة سينالون جزاءهم العادل بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وكانت الطفلة فرح الحمود اختفت أثناء وجودها قرب منزل أحد أقاربها في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي قبل العثور عليها متوفية بعد أربعة أيام داخل مستودع في البلدة، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.