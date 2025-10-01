“الشرعية الانتخابية”.. محور ندوة سياسية في درعا تناولت دور المواطن في صنع القرار

درعا-سانا

نظمت مديرية الشؤون السياسية في محافظة درعا، ندوة بعنوان “الشرعية الانتخابية وآلية المشاركة المجتمعية في مجلس الشعب” وذلك في قاعة المركز الثقافي، بحضور فعاليات أهلية واجتماعية وشبابية.

وأشار مؤيد غزلان قبلاوي في محاضرة خلال الندوة، إلى أن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة تستند إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، لافتاً إلى أن مجلس الشعب المقبل يجب أن يكون انعكاساً صادقاً لإرادة المواطنين وحاملاً لهمومهم واحتياجاتهم في صياغة القوانين ورسم السياسات العامة.

وبين قبلاوي أن ما كان محروماً منه الشعب في عقود سابقة أصبح اليوم متاحاً عبر مشاركة حقيقية وأن الانتخابات المقبلة تمثل منطلقاً نوعياً للتعبير عن الإرادة الشعبية والمساهمة المباشرة في صناعة القرار.

وأوضح قبلاوي أن العملية الانتخابية الحالية تأتي في إطار سعي الدولة إلى توحيد الخطاب الوطني وتعزيز اللحمة المجتمعية بين مختلف المكونات، مؤكداً أن المواطن الذي يشارك في التصويت يمارس دوراً محورياً في تقرير مستقبل البلاد، وأن صفات المرشح يجب أن تتجاوز حدود الوعود الفردية إلى الالتزام بالتواصل الدائم مع الناس وتفعيل مبدأ التشاركية الوطنية بما يجعل المجلس الجديد فضاءً لحوار مستمر بين المجتمع وممثليه.

بدوره لفت مرشح دائرة درعا الانتخابية إبراهيم اللباد، إلى أن الندوة تضمنت معالجة تاريخية ودستورية لأسباب اعتماد أسلوب الانتخابات الجزئية أو التمثيلية في دول عدة بعد الحروب، بهدف تأمين تمثيل شعبي في ظل غياب الظروف الملائمة للانتخابات العامة، موضحاً أن مجلس الشعب المقبل أمامه مسؤوليات جسام في إعادة الإعمار وتحديث القوانين وإقرار الدستور الجديد إلى جانب صياغة تشريعات قادرة على مكافحة الفساد وتكريس العدالة الاجتماعية.

من جانبه أوضح مدير شؤون الشباب في مديرية الشؤون السياسية محمد عياش أن الندوة ركزت على آلية الانتخاب وأهمية الوعي المجتمعي في ترسيخ التجربة الديمقراطية، لافتاً إلى أن الحوار المباشر مع المواطنين يسهم في تعزيز ثقافة المشاركة ويشجع على التفاعل الإيجابي مع الاستحقاق الانتخابي.

من جهتها بينت رئيسة تجمع نساء حوران المرشحة عن دائرة درعا عانة النجلات، أن الندوة شكلت منصة حقيقية لتسليط الضوء على دور المرأة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن مشاركة النساء في العملية الانتخابية ترسخ حضوراً متنامياً لهن في مواقع القرار وتعزز قيم التوازن والشراكة الوطنية.

وتأتي هذه الندوات ضمن سلسلة من اللقاءات التوعوية التي تنظمها مديرية الشؤون السياسية في المحافظات استعداداً لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة يوم الأحد القادم، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.