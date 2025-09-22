“سوريا وطن للسلام”… فعالية في ثقافي درعا بمناسبة اليوم العالمي للسلام

درعا-سانا

نظمت جمعية “رؤيا” اليوم في المركز الثقافي بدرعا فعالية بعنوان “سوريا وطن للسلام” بمناسبة اليوم العالمي للسلام، بمشاركة فعاليات ثقافية واجتماعية وشبابية إلى جانب فرق فنية.

تضمنت الفعالية عروضاً مسرحية قدمتها فرقة حاتم علي للفنون المسرحية، وفقرات إنشادية جسدت قيم المحبة والوحدة والتعايش بين أبناء الوطن.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية، نور الدين يوسف خالد، أن الفعالية تهدف إلى إعادة ترسيخ الثقة بقيم المحبة والسلام في المجتمع السوري، مؤكداً أن الوطن سيبقى متماسكاً يعيش فيه جميع أبنائه بمحبة وتآخٍ.

بدوره، أشار محمد دعيبس، منسق الإعلام في الجمعية، إلى أن هذه الفعالية تمثل الانطلاقة الأولى للجمعية في محافظة درعا، لافتاً إلى أن أهدافها تتركز حول دعم التعليم والتنمية وتمكين الشباب في مختلف المجالات.