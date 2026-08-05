جلسة حوارية بحي القابون تناقش دور المجتمعات المحلية في تطوير مسار العدالة الانتقالية

دمشق-سانا‏

أكد المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها إدارة جبر الضرر، في الهيئة الوطنية للعدالة ‏الانتقالية، في مسجد الشيخ جابر بحي القابون بدمشق، أن العدالة الانتقالية مسار مجتمعي مفتوح، ‏وليست عملاً مؤسساتياً مغلقاً، والانطلاق من مركزية دور الضحايا والمجتمعات المحلية يمثل ‏الأساس في بناء السياسات والبرامج المستقبلية للهيئة الوطنية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المشاركين ‏استعرضوا في الجلسة، مراكز التعافي المجتمعي كنقاط اتصال ‏مباشرة مع الضحايا، والتي تنوي إدارة جبر الضرر إطلاقها، ودورها المتوقع في الإسهام ببناء الثقة ‏بين مجتمع الضحايا والمؤسسات الوطنية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة كأولوية للأنشطة والبرامج.

كما جرى الاستماع المباشر للضحايا وذويهم، ومناقشة آرائهم وتطلعاتهم للمرحلة الراهنة بمشاركة ‏ممثلين عن التنسيقيات والنشطاء في دمشق وريفها.

وبيّنت الهيئة، أن عقد هذه الجلسة في حي القابون الذي تعرض سابقاً للقصف على يد النظام البائد، ‏يؤكد على أن ترميم الذاكرة، وجبر الضرر لا يشملان الإنسان فحسب، بل والأماكن أيضاً.

ومنذ بداية التحرير، توجهت سوريا نحو تعزيز مسار ‏العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية، ‏بما يضمن ‏معالجته بصورة شاملة ومنظمة، حيث أصدر الرئيس ‏أحمد الشرع في الـ 17 من شهر ‏أيار عام 2025 ‏المرسوم رقم (20)، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية ‏للعدالة الانتقالية، بوصفها ‏هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية ‏الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع ‏أنحاء ‏الأراضي السورية‎.