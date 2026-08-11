بدء ترميم وتأهيل مبنى التنمية الريفية في دير الزور

دير الزور-سانا‏

بدأت أعمال ترميم وتأهيل مبنى التنمية الريفية في مدينة دير ‏الزور، تمهيداً لإعادة تفعيله ووضعه في الخدمة مجدداً، في ‏خطوة تستهدف دعم العمل الزراعي وتعزيز الخدمات المقدمة ‏لأبناء المحافظة‎.‎

وذكرت وزارة الزراعة في قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، ‏أن تأهيل مبنى التنمية الريفية يأتي في إطار إعادة تشغيل ‏المؤسسات والمرافق التي تعرضت للتضرر أو خرجت من ‏الخدمة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في استعادة دورها في ‏خدمة القطاع الزراعي‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن إعادة تفعيل المبنى تكتسب أهمية ‏خاصة، كونه سيصبح مركزاً مصغراً عن الوزارة لإدارة القطاع ‏الزراعي في المنطقة الشرقية التي تعتمد بدرجة كبيرة على ‏الزراعة وتربية الثروة الحيوانية‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن إعادة تأهيل المبنى، ستشكل مساحة ‏لاستضافة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالتنمية الريفية، والتدريب ‏والإرشاد الزراعي، ودعم المشاريع الصغيرة وتحسين سبل ‏العيش في المناطق الريفية‎.‎