بدء ترميم وتأهيل مبنى التنمية الريفية في دير الزور

photo 1 2026 08 11 23 00 25 بدء ترميم وتأهيل مبنى التنمية الريفية في دير الزور

دير الزور-سانا‏

بدأت أعمال ترميم وتأهيل مبنى التنمية الريفية في مدينة دير ‏الزور، تمهيداً لإعادة تفعيله ووضعه في الخدمة مجدداً، في ‏خطوة تستهدف دعم العمل الزراعي وتعزيز الخدمات المقدمة ‏لأبناء المحافظة‎.‎

photo 3 2026 08 11 23 00 25 بدء ترميم وتأهيل مبنى التنمية الريفية في دير الزور

وذكرت وزارة الزراعة في قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، ‏أن تأهيل مبنى التنمية الريفية يأتي في إطار إعادة تشغيل ‏المؤسسات والمرافق التي تعرضت للتضرر أو خرجت من ‏الخدمة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في استعادة دورها في ‏خدمة القطاع الزراعي‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن إعادة تفعيل المبنى تكتسب أهمية ‏خاصة، كونه سيصبح مركزاً مصغراً عن الوزارة لإدارة القطاع ‏الزراعي في المنطقة الشرقية التي تعتمد بدرجة كبيرة على ‏الزراعة وتربية الثروة الحيوانية‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن إعادة تأهيل المبنى، ستشكل مساحة ‏لاستضافة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالتنمية الريفية، والتدريب ‏والإرشاد الزراعي، ودعم المشاريع الصغيرة وتحسين سبل ‏العيش في المناطق الريفية‎.‎

photo 2 2026 08 11 23 00 25 بدء ترميم وتأهيل مبنى التنمية الريفية في دير الزور

وتُعدّ التنمية الريفية في سوريا ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ‏ومصدراً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي، وقد تأثرت خلال السنوات ‏الماضية بتحديات كبيرة، تمثلت في تضرر البنى التحتية ‏الزراعية واستنزاف الموارد جراء الفساد المنتشر أيام النظام ‏البائد وإهماله الممنهج لهذا القطاع المهم، ما انعكس سلباً على ‏استدامة الإنتاج الزراعي‎.‎

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