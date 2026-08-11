بدء ترميم وتأهيل مبنى التنمية الريفية في دير الزور

دير الزور-سانا
بدأت أعمال ترميم وتأهيل مبنى التنمية الريفية في مدينة دير الزور، تمهيداً لإعادة تفعيله ووضعه في الخدمة مجدداً، في خطوة تستهدف دعم العمل الزراعي وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
وذكرت وزارة الزراعة في قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن تأهيل مبنى التنمية الريفية يأتي في إطار إعادة تشغيل المؤسسات والمرافق التي تعرضت للتضرر أو خرجت من الخدمة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في استعادة دورها في خدمة القطاع الزراعي.
وأشارت الوزارة إلى أن إعادة تفعيل المبنى تكتسب أهمية خاصة، كونه سيصبح مركزاً مصغراً عن الوزارة لإدارة القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.
ولفتت الوزارة إلى أن إعادة تأهيل المبنى، ستشكل مساحة لاستضافة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالتنمية الريفية، والتدريب والإرشاد الزراعي، ودعم المشاريع الصغيرة وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
وتُعدّ التنمية الريفية في سوريا ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي، وقد تأثرت خلال السنوات الماضية بتحديات كبيرة، تمثلت في تضرر البنى التحتية الزراعية واستنزاف الموارد جراء الفساد المنتشر أيام النظام البائد وإهماله الممنهج لهذا القطاع المهم، ما انعكس سلباً على استدامة الإنتاج الزراعي.