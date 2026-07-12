مجلس مدينة الرقة يطلق حزمة مشاريع خدمية لتأهيل الطرق والصرف الصحي

الرقة-سانا

باشر مجلس مدينة الرقة تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية المدرجة ضمن خطته للعام الجاري، تشمل تأهيل شبكة الطرق والصرف الصحي، بالتوازي مع استكمال الدراسات الفنية لتنفيذ ثلاثة متحلقات مرورية، في إطار تحسين البنية التحتية والارتقاء بالواقع الخدمي في المدينة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الرقة المهندس علي الحسن في تصريح لـ سانا، أن المجلس بدأ قبل نحو أسبوع تنفيذ مشروع صيانة وتزفيت 12 طريقاً رئيسياً بطول إجمالي يبلغ 13 كيلومتراً، وبكلفة تقديرية تصل إلى 500 ألف دولار، مبيناً أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 15 بالمئة، ومن المتوقع استكمال الأعمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة تشمل تأهيل 34 طريقاً في مختلف أنحاء المدينة، بهدف تحسين شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية، مبيناً أنه تم البدء بتنفيذ 34 مشروعاً للصرف الصحي، بينها 12 مشروعاً رئيسياً داخل المدينة بطول يقارب 8 كيلومترات، تمتد من منطقة الجسر الجديد مروراً بسوق الهال وصولاً إلى مخرج طريق المشلب، وبموازنة تقدر بنحو 600 ألف دولار.

وقال الحسن: إن مدة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي تقدر بنحو شهرين، بالتوازي مع استمرار ورشات المجلس في معالجة الأعطال الطارئة وصيانة الشبكات في مختلف الأحياء وإن المجلس ينجز حالياً الدراسات الفنية لثلاثة مشاريع طرقية على شكل متحلقات تحيط بمدينة الرقة، تمهيداً لاعتمادها وطرحها للتنفيذ.

وأضاف: إن المتحلق الجنوبي، البالغ طوله 8 كيلومترات، سيؤدي دوراً في تخفيف الاختناقات المرورية وتحسين المظهر الحضري، فيما يمتد المتحلق الثاني بطول 4 كيلومترات من نهاية منطقة الجسر الجديد إلى دوار الفروسية، ويربط المتحلق الثالث بين دوار الفروسية ودوار الصوامع.

وأكد أن هذه المشاريع ستنفذ بصورة متكاملة، وتشمل أعمال التزفيت، وإنشاء الحزام الأخضر، وتركيب الإنارة، واستكمال شبكات الصرف الصحي، بما يحقق بنية تحتية حديثة وفق المعايير الهندسية.

وأشار الحسن إلى أن مجلس المدينة يواصل إعداد الدراسات الخاصة بمشاريع خدمية تشمل الطرق، والإنارة، والأرصفة، والمنصفات، ومداخل المدينة، بكلفة تقديرية تبلغ 230 مليون دولار، بانتظار اعتماد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذها.

وتواصل الجهات المحلية في مدينة الرقة تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال السنوات الماضية، مع التركيز على تحسين شبكات الطرق والصرف الصحي والإنارة، بما يسهم في تعزيز الحركة المرورية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم التنمية العمرانية في المدينة.