خروج محطة الشميطية من الخدمة وتفكيك محطات مياه ريف دير الزور تجنباً لتعطلها بسبب فيضان الفرات

دير الزور-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء، عن خروج محطة الشميطية من الخدمة، بينما عملت الورشات الفنية على تفكيك تجهيزات محطات زغير شامية ومسرب ومعدان في الريف الغربي تمهيداً لإخراجها من الخدمة خلال الساعات المقبلة جراء فيضان نهر الفرات.

وذكرت مؤسسة مياه دير الزور في بيان نشرته على قناة تلغرام، أن العمل على إخراج محطات زغير شامية ومسرب ومعدان جاء حفاظاً على المعدات من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن محطة الصعوة خرجت من الخدمة بنسبة تقارب 90 بالمئة، إضافة إلى تأثر محطة المحاريج وتوقف خدماتها.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية تفكيك تجهيزات جميع محطات المياه في ريف المحافظة بشكل كامل كإجراء احترازي لتجنب تعطلها أو تعرضها للغمر والأضرار الفنية في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وكانت مؤسسة مياه دير الزور ذكرت في وقت سابق اليوم، أن أربع محطات مياه خرجت من الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وهي محطات جزرة الميلاج والبادية والكسرة ‏والجنينة.