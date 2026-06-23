اجتماع في القنيطرة لتنسيق الجهود البيئية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية

IMG 20260623 112317 743 اجتماع في القنيطرة لتنسيق الجهود البيئية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية

القنيطرة-سانا

ناقش عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة في محافظة القنيطرة بهاء الرهبان، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، مع مديريتي البيئة والشؤون الاجتماعية وعدد من الجمعيات الأهلية، سبل تعزيز التعاون في المجال البيئي والتحضير للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للبيئة.

وبحث المجتمعون آليات التنسيق للاحتفال بالمناسبة، وتفعيل دور الجمعيات في نشر الوعي البيئي عبر الأنشطة والمبادرات التي تنفذها ضمن اختصاصاتها.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء العجلوني أن هذا الاجتماع يأتي كخطوة أولى ضمن مسار عمل مستمر، يهدف إلى تعزيز الواقع البيئي في المحافظة، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية بشكل أكبر في دعم الجهود البيئية والتوعية المجتمعية.

وتأتي هذه الجهود في إطار العمل على تعزيز الأنشطة البيئية في محافظة القنيطرة، وتوسيع مشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية في المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة.

IMG 20260623 112324 282 اجتماع في القنيطرة لتنسيق الجهود البيئية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية
IMG 20260623 112330 585 اجتماع في القنيطرة لتنسيق الجهود البيئية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية
IMG 20260623 112346 481 اجتماع في القنيطرة لتنسيق الجهود البيئية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية
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