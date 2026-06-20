الدفاع المدني يخمد حريقاً بأراضٍ زراعية بين بلدتي خان أرنبة وعين النورية بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، حريقاً اندلع في الأراضي الزراعية بالقرب من المدينة الصناعية الواقعة بين بلدتي خان أرنبة وعين النورية بريف القنيطرة الشمالي.

وأوضح عضو الدفاع المدني في القنيطرة عبد المجيد كبول في تصريح لـ مراسل سانا، أن فرق الإطفاء توجهت إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغ من الأهالي، وعملت على محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل انتشارها إلى الأراضي المحيطة.

وأشار كبول إلى أن الحريق أتى على نحو 10 دونمات من الأعشاب، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني نفذت عمليات التبريد بعد إخماد الحريق، كما قامت بتفقد الموقع للتأكد من عدم وجود بؤر مشتعلة قد تؤدي إلى تجدد النيران.

وأضاف: إن سرعة الاستجابة والتدخل المبكر أسهما في الحد من الأضرار، ومنع امتداد الحريق إلى مساحات أوسع من الأراضي المجاورة.

وتعمل فرق الدفاع المدني في محافظة القنيطرة بشكل متواصل على الاستجابة للبلاغات المتعلقة بحرائق الأعشاب والأراضي المفتوحة، ولا سيما خلال فصل الصيف، بهدف حماية الأراضي الزراعية والمنشآت، والحد من الخسائر الناتجة عن انتشار النيران.