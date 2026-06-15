ارتفاع أسعار الذهب في السوق السورية 250 ليرة جديدة للغرام عيار 21

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الإثنين، إذ زاد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 250 ليرة سورية جديدة مقارنةً بمستواه المسجل أمس الأحد.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17550 ليرة سورية جديدة للمبيع و17250 ليرة للشراء.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 15050 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14750 ليرة للشراء، بحسب النشرة.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة 4324 دولاراً.

وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في المحافظات.