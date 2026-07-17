الدفاع المدني ينتشل جثمان شاب سقط في بئر مياه في الرقة

photo 2026 07 17 20 10 21 الدفاع المدني ينتشل جثمان شاب سقط في بئر مياه في الرقة

الرقة-سانا‏

انتشلت فرق الدفاع المدني السوري، في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ‏الرقة، اليوم الجمعة، جثمان شاب سقط داخل بئر للمياه بعمق 25 متراً على طريق ‏الرصافة–المنصورة.‏

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أن فرق الإنقاذ والإسعاف ‏توجهت فور تلقيها البلاغ إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال الجثمان، وتسليمه ‏إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.‏

وفي سياق متصل، تواصل فرق الدفاع المدني منذ أمس الخميس عمليات البحث ‏عن ثلاثة أشخاص، فُقدوا إثر سقوط السيارة التي كانوا يستقلونها في نهر البليخ، ‏قرب قرية مارودة شمال شرقي محافظة الرقة.‏

وأشار الدفاع المدني، إلى أن فرق البحث تواجه صعوبات كبيرة بسبب عكارة مياه ‏النهر وشدة جريانه، ما يعيق الوصول إلى المفقودين.‏

وتوفيت طفلة يوم الأحد الماضي، إثر سقوطها في بئر ارتوازية مفتوحة في قرية ‏صالوكا قرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي.‏

وتشكل الآبار المكشوفة خطراً على سلامة الأهالي، ولا سيما الأطفال، في ظل ‏تكرار حوادث السقوط فيها بعدد من المناطق، فيما تؤكد وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث أهمية التعاون المجتمعي لإغلاقها وتأمين محيطها.‏
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