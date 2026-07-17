الدفاع المدني ينتشل جثمان شاب سقط في بئر مياه في الرقة

الرقة-سانا
انتشلت فرق الدفاع المدني السوري، في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة، اليوم الجمعة، جثمان شاب سقط داخل بئر للمياه بعمق 25 متراً على طريق الرصافة–المنصورة.
وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أن فرق الإنقاذ والإسعاف توجهت فور تلقيها البلاغ إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال الجثمان، وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل، تواصل فرق الدفاع المدني منذ أمس الخميس عمليات البحث عن ثلاثة أشخاص، فُقدوا إثر سقوط السيارة التي كانوا يستقلونها في نهر البليخ، قرب قرية مارودة شمال شرقي محافظة الرقة.
وأشار الدفاع المدني، إلى أن فرق البحث تواجه صعوبات كبيرة بسبب عكارة مياه النهر وشدة جريانه، ما يعيق الوصول إلى المفقودين.
وتوفيت طفلة يوم الأحد الماضي، إثر سقوطها في بئر ارتوازية مفتوحة في قرية صالوكا قرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
وتشكل الآبار المكشوفة خطراً على سلامة الأهالي، ولا سيما الأطفال، في ظل تكرار حوادث السقوط فيها بعدد من المناطق، فيما تؤكد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أهمية التعاون المجتمعي لإغلاقها وتأمين محيطها.