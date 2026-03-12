صحة الحسكة تنسق لنقل تجهيزات طبية من المشفى العسكري إلى مشفى الشدادي العام

الحسكة-سانا

باشرت مديرية صحة الحسكة إجراءات التنسيق مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية، لاستلام مجموعة من الأجهزة والتجهيزات الطبية من المشفى العسكري في مدينة الشدادي، تمهيداً لنقلها إلى مشفى الشدادي العام، وذلك في إطار تعزيز القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدير صحة الحسكة، الدكتور خالد الخالد، في تصريح لمراسل سانا، أن التجهيزات المزمع نقلها تشمل: أجهزة “أشعة بسيطة، وإيكو، وطبقي محوري”، وعدداً من أجهزة المختبر، إضافة إلى مواد ومستلزمات طبية وأثاث وتجهيزات خدمية.

وأشار الخالد إلى أن المديرية تعمل حالياً على استكمال كل الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة؛ تمهيداً لنقل هذه التجهيزات إلى مشفى الشدادي العام خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دعم المشفى ورفع جاهزيته لتقديم خدمات طبية أفضل لأبناء المنطقة.

يأتي العمل على نقل التجهيزات الطبية إلى مشفى الشدادي العام في إطار الجهود المستمرة لتعزيز واقع القطاع الصحي في محافظة الحسكة، ولا سيما في المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي في البنية التحتية الطبية والتجهيزات التشخيصية؛ بما يسهم في إعادة تأهيل المرافق الصحية ورفع مستوى جاهزيتها، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الطبية المتزايدة.

