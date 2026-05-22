دورة إسعافات أولية لطلاب المعهد التقاني لطب الأسنان بجامعة دمشق

دمشق-سانا
نظم المعهد التقاني لطب الأسنان في جامعة دمشق بالتعاون مع مديرية صحة دمشق دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية لطلاب قسم المساعد السني، بهدف تعزيز مهاراتهم العملية ورفع جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة داخل العيادات السنية.
وتضمنت الدورة، التي اختتمت أمس الخميس في مدرج المؤتمرات بكلية طب الأسنان، محاور تدريبية شملت الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع النزوف والحروق والجروح، إضافة إلى السكتات الدماغية والقلبية، وحالات الصرع والحساسية المفرطة، وذلك بإشراف كوادر تدريبية من القطاع الصحي والتعليمي.
وأكد معاون مدير صحة دمشق أحمد حباس، أن التعاون بين المؤسسات التعليمية والصحية يسهم في ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، مشيراً إلى أهمية تأهيل المساعد السني بالمهارات الأساسية التي تعزز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
بدوره، أوضح مدير المعاهد التقانية في جامعة دمشق محمد الحسين، أن الإسعافات الأولية تشكل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، لافتاً إلى ضرورة امتلاك العاملين والطلاب في المجال الصحي مهارات التدخل السريع للتعامل مع الحالات الإسعافية المختلفة.
من جهتها، بينت مديرة المعهد التقاني لطب الأسنان سامية الشاعر، أن الدورة التي استمرت يومين تعد الأولى من نوعها في المعهد، وتهدف إلى تطوير الكفاءة المهنية للطلاب وتمكينهم من التعامل مع الطوارئ الصحية المحتملة، مثل حالات الإغماء واضطرابات السكر وضغط الدم.
وشهدت الدورة حضور عدد من مسؤولي القطاع الصحي والتعليمي ومدربين وأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب المعهد.
أُحدث المعهد التقاني لطب الأسنان في جامعة دمشق عام 1972، ويُعنى بإعداد الكوادر التقنية المساعدة في مجال طب الأسنان عبر برامج تعليمية تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي في اختصاصات الصحة والتعويضات السنية.