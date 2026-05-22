دورة إسعافات أولية لطلاب المعهد التقاني لطب الأسنان بجامعة دمشق

دمشق-سانا

نظم المعهد التقاني لطب الأسنان في جامعة دمشق بالتعاون مع مديرية صحة دمشق ‏دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية لطلاب قسم المساعد السني، بهدف ‏تعزيز مهاراتهم العملية ورفع جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة داخل العيادات ‏السنية.‏

وتضمنت الدورة، التي اختتمت أمس الخميس في مدرج المؤتمرات بكلية طب ‏الأسنان، محاور تدريبية شملت الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع النزوف ‏والحروق والجروح، إضافة إلى السكتات الدماغية والقلبية، وحالات الصرع ‏والحساسية المفرطة، وذلك بإشراف كوادر تدريبية من القطاع الصحي والتعليمي.‏

‏وأكد معاون مدير صحة دمشق أحمد حباس، أن التعاون بين المؤسسات التعليمية ‏والصحية يسهم في ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، مشيراً إلى ‏أهمية تأهيل المساعد السني بالمهارات الأساسية التي تعزز جودة الرعاية الصحية ‏وسلامة المرضى.‏



بدوره، أوضح مدير المعاهد التقانية في جامعة دمشق محمد الحسين، أن الإسعافات ‏الأولية تشكل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، لافتاً إلى ضرورة ‏امتلاك العاملين والطلاب في المجال الصحي مهارات التدخل السريع للتعامل مع ‏الحالات الإسعافية المختلفة.‏

من جهتها، بينت مديرة المعهد التقاني لطب الأسنان سامية الشاعر، أن الدورة التي ‏استمرت يومين تعد الأولى من نوعها في المعهد، وتهدف إلى تطوير الكفاءة ‏المهنية للطلاب وتمكينهم من التعامل مع الطوارئ الصحية المحتملة، مثل حالات ‏الإغماء واضطرابات السكر وضغط الدم.‏



وشهدت الدورة حضور عدد من مسؤولي القطاع الصحي والتعليمي ومدربين ‏وأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب المعهد.‏

‏ أُحدث المعهد التقاني لطب الأسنان في جامعة دمشق عام 1972، ويُعنى بإعداد ‏الكوادر التقنية المساعدة في مجال طب الأسنان عبر برامج تعليمية تجمع بين ‏التدريب النظري والتطبيقي في اختصاصات الصحة والتعويضات السنية.‏



