محامون في حلب: إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي يعزِّز الرقابة القضائية

حلب- سانا‏

أكد محامون في حلب أن إقرار مجلس الشعب مشروع قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق ‏التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، يشكّل خطوة نحو ‏تعزيز الرقابة القضائية وتمكين المتضررين من اللجوء إلى المحاكم للطعن في القرارات التي ‏تمس حقوقهم ومصالحهم.‏

وأوضح رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب كامل أطلي في تصريح لمراسل سانا اليوم ‏الأربعاء، أن المشروع يعيد للمواطنين حق التقاضي والدفاع عن حقوقهم، ويضع حداً للنصوص ‏القانونية التي كانت تحجب هذا الحق أو تحصِّن بعض القرارات والأعمال الإدارية من الرقابة ‏القضائية، مؤكداً أن اللجوء إلى القضاء حق أصيل للمواطن، وليس منحة من أي جهة.‏

إنهاء تحصين القرارات من الرقابة القضائية

من جهته أوضح المحامي مثنى ناصر في تصريح مماثل، أن التغيير الجوهري يتمثل في إنهاء ‏تحصين بعض القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإتاحة المجال أمام المتضررين للطعن ‏فيها ومناقشة مشروعيتها أمام القضاء المختص.‏

وبيّن ناصر أن ذلك يشمل قرارات في مجالات العقارات والاستملاك، حيث كانت بعض ‏التشريعات السابقة تمنح قرارات لجان تقدير العقارات والتعويضات صفة نهائية وغير قابلة ‏للطعن، ما يحرم أصحاب العلاقة من عرض مظالمهم على القضاء.‏

‏ حق التقاضي مصون لجميع المواطنين

من جانبه أكد المحامي خالد الأحمد، أن حق التقاضي حق مصون لجميع المواطنين، موضحاً ‏أن إلغاء النصوص التي كانت تمنع الطعن في بعض القرارات الإدارية يتيح للمتضررين اللجوء ‏إلى القضاء والاعتراض على القرارات التي تلحق بهم ضرراً، ما يوسع فرص تحقيق العدالة ‏وتطبيق القانون.‏

التعديل يوسِّع نطاق التقاضي

بدوره أشار المحامي سامي حسن النجار طالب الماجستير في قسم القانون الخاص، إلى أن ‏المشروع يتيح للمتضررين إقامة دعاوى أمام القضاء المختص للطعن في قرارات الاستملاك ‏وغيرها من القرارات التي تمس مصالحهم المشروعة، بعد أن كانت بعض النصوص تمنعهم من ‏ذلك.‏

ولفت النجار إلى أن التعديل يوسِّع نطاق التقاضي في مواجهة الإدارات والمؤسسات، ويعزِّز ‏مبدأ المساواة أمام القضاء بين الأفراد والجهات الإدارية.‏

وكان مجلس الشعب أقر في التاسع من تشرين الثاني الجاري مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع ‏النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من ‏رقابة القضاء المختص أينما وردت في التشريعات النافذة، حيث لا يصبح المشروع نافذاً بمجرد ‏إقراره في مجلس الشعب، إذ يتطلب صدوره عن رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ‏على ألا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة لنفاذه، وفق ما أوضحه رئيس اللجنة الدستورية ‏والتشريعية في مجلس الشعب عبدالناصر حوشان في تصريح لـ سانا، مبيناً أن تعليمات تنفيذية ‏ستحدِّد المحاكم المختصة وإجراءات تقديم الدعاوى ومهل الطعن.‏