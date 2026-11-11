محامون في حلب: إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي يعزِّز الرقابة القضائية

حلب- سانا
أكد محامون في حلب أن إقرار مجلس الشعب مشروع قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، يشكّل خطوة نحو تعزيز الرقابة القضائية وتمكين المتضررين من اللجوء إلى المحاكم للطعن في القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم.
وأوضح رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب كامل أطلي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المشروع يعيد للمواطنين حق التقاضي والدفاع عن حقوقهم، ويضع حداً للنصوص القانونية التي كانت تحجب هذا الحق أو تحصِّن بعض القرارات والأعمال الإدارية من الرقابة القضائية، مؤكداً أن اللجوء إلى القضاء حق أصيل للمواطن، وليس منحة من أي جهة.
إنهاء تحصين القرارات من الرقابة القضائية
من جهته أوضح المحامي مثنى ناصر في تصريح مماثل، أن التغيير الجوهري يتمثل في إنهاء تحصين بعض القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإتاحة المجال أمام المتضررين للطعن فيها ومناقشة مشروعيتها أمام القضاء المختص.
وبيّن ناصر أن ذلك يشمل قرارات في مجالات العقارات والاستملاك، حيث كانت بعض التشريعات السابقة تمنح قرارات لجان تقدير العقارات والتعويضات صفة نهائية وغير قابلة للطعن، ما يحرم أصحاب العلاقة من عرض مظالمهم على القضاء.
حق التقاضي مصون لجميع المواطنين
من جانبه أكد المحامي خالد الأحمد، أن حق التقاضي حق مصون لجميع المواطنين، موضحاً أن إلغاء النصوص التي كانت تمنع الطعن في بعض القرارات الإدارية يتيح للمتضررين اللجوء إلى القضاء والاعتراض على القرارات التي تلحق بهم ضرراً، ما يوسع فرص تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
التعديل يوسِّع نطاق التقاضي
بدوره أشار المحامي سامي حسن النجار طالب الماجستير في قسم القانون الخاص، إلى أن المشروع يتيح للمتضررين إقامة دعاوى أمام القضاء المختص للطعن في قرارات الاستملاك وغيرها من القرارات التي تمس مصالحهم المشروعة، بعد أن كانت بعض النصوص تمنعهم من ذلك.
ولفت النجار إلى أن التعديل يوسِّع نطاق التقاضي في مواجهة الإدارات والمؤسسات، ويعزِّز مبدأ المساواة أمام القضاء بين الأفراد والجهات الإدارية.
وكان مجلس الشعب أقر في التاسع من تشرين الثاني الجاري مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص أينما وردت في التشريعات النافذة، حيث لا يصبح المشروع نافذاً بمجرد إقراره في مجلس الشعب، إذ يتطلب صدوره عن رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، على ألا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة لنفاذه، وفق ما أوضحه رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب عبدالناصر حوشان في تصريح لـ سانا، مبيناً أن تعليمات تنفيذية ستحدِّد المحاكم المختصة وإجراءات تقديم الدعاوى ومهل الطعن.