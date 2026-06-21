الدفاع المدني يسيطر على حريق في أراضٍ مزروعة بالقمح بريف أعزاز شمال حلب

حلب-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع النقاط المتقدمة التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، اليوم الأحد، حريقاً اندلع في أراضٍ مزروعة بمحصول القمح وأخرى محصودة في قرية كفر خاشر جنوب مدينة أعزاز بريف المحافظة الشمالي.

وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب عبر صفحتها على فيسبوك، أن الفرق عملت بمساندة الأهالي على إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى مساحات زراعية إضافية، ما أسهم في الحد من الأضرار الناجمة عنه.

وأشارت المديرية إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية، دون تسجيل أي إصابات.

وكانت فرق الدفاع المدني في حلب أخمدت في الـ 18من الشهر الجاري، حريقاً اندلع في أراضٍ مزروعة بالقمح بمحيط قريتي جب كاس والشيخ أحمد في ريف حلب الجنوبي.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر مديرياتها في المحافظات على تنفيذ خطة موسمية تتضمن نشر نقاط استجابة وإطفاء بالقرب من المناطق الزراعية، بهدف تعزيز سرعة التدخل، والحد من انتشار الحرائق، وحماية المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.