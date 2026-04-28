ورشة “خطوة نحو الأمان” في حمص توصي بتعزيز دعم ضحايا الألغام ومخلفات الحرب

حمص-سانا

أوصى المشاركون في ورشة العمل “خطوة نحو الأمان”، التي اختُتمت اليوم ونظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، بضرورة دعم ضحايا الألغام ومخلفات الحرب، عبر توحيد الجهود الحكومية والمجتمعية للوصول إلى المستفيدين ضمن إطار عمل مشترك يضمن فاعلية الاستجابة، وبناء خريطة خدمات أكثر وضوحاً وتنظيماً في المحافظة.

وتناولت الورشة، التي استمرت يومين في صالة جنة حمص على طريق طرابلس، بمشاركة جهات حكومية ومنظمات دولية ومحلية وفعاليات مجتمعية، أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي للناجين، بما يعزز الانتقال من التدخلات الفردية إلى نهج عمل مؤسسي موحد.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص إياد جعفر في تصريح لمراسل سانا، أن من أبرز مخرجات الورشة متابعة العمل كفريق واحد من الجهات الحكومية والمجتمعية للوصول إلى خارطة خدمات دقيقة للمناطق التي تتطلب الاستجابة، سواء عبر تنفيذ حملات التوعية أو مكافحة الألغام ومخلفات الحرب، مشيراً إلى غنى الرؤى والخطط المطروحة وتبادل الخبرات، ولا سيما مع تزايد عدد الضحايا والبلاغات الواردة إلى الجهات الحكومية والجمعيات العاملة في هذا المجال.

من جهته، بيّن مسؤول الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حمص مالك حميدان في تصريح مماثل، أن المشاركة في الورشة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المديرية والجهات غير الحكومية، والاشتراك مع المركز الوطني للألغام في ملف التوعية بمخاطر مخلفات الحرب، وصولاً إلى رؤية موحدة تحقق نتائج ملموسة على الأرض.

بدوره، أشار مدير التوعية في المركز الوطني لمكافحة الألغام معاذ عقاد في تصريح مماثل، إلى أن أهمية الورشة تكمن في توحيد الجهود لمعرفة احتياجات ذوي الإعاقة الناجمة عن مخلفات الحرب وسبل دعمهم صحياً واجتماعياً، مؤكداً ضرورة وضع حلول عملية في ختام الورشة، تسهم في دعم الناجين والوصول إليهم.

وتبرز أهمية إقامة هذه الورشة في نشر التوعية وتقديم الإرشادات اللازمة للتعامل مع مخاطر الألغام ومخلفات الحرب وتعزيز السلامة المجتمعية، ولا سيما في ظل ما تشهده بعض مناطق حمص من حوادث وضحايا نتيجة التعرض لهذه المخاطر، وخصوصاً في ريف المحافظة الشرقي.