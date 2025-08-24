محاضرة في حلب تستعرض جماليات السرد العُماني وتبرز آفاق التبادل الثقافي

حلب-سانا

أقامت مديرية الثقافة في حلب بالتعاون مع اتحاد الكتّاب العرب مساء اليوم، محاضرة ثقافية بعنوان “جماليات السرد العُماني”، ألقتها الدكتورة علياء الداية في صالة مديرية الثقافة بالسبيل، بحضور نخبة من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وخلال المحاضرة، استعرضت الدكتورة الداية ملامح السرد في الجزيرة العربية مع التركيز على التجربة الأدبية في سلطنة عُمان، مقدمة نماذج من القصة والرواية العُمانية لإبراز خصائصها الفنية والجمالية.

وتخلل الفعالية حوار مفتوح مع الحضور تناول أوجه التشابه والاختلاف بين السرد السوري والعُماني، وسبل تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين؛ بما يسهم في توسيع دائرة التلاقي الحضاري.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح معاون مدير الثقافة في حلب علي حاج حمود، أن المحاضرة تأتي ضمن جهود المديرية لتعريف الجمهور بالثقافات العربية المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تعزز أواصر التعاون الثقافي وتثري الحركة الأدبية في المدينة.

وتندرج المحاضرة ضمن سلسلة أنشطة ثقافية تنظمها المديرية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إحياء المشهد الثقافي في حلب وترسيخ قيم الحوار والانفتاح على الآخر.