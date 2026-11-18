حماة-سانا‏

بدأت محافظة حماة، اليوم الأربعاء، توزيع مازوت ‏التدفئة المدعوم على ‏الأسر الأكثر احتياجاً في ‏المدينة، بواقع 100 ليتر لكل أسرة‎.‎

وأوضح رئيس شعبة لجان الأحياء والمخاتير بمدينة ‏حماة عبد الله علاف في ‏تصريح لـ سانا، أن توزيع ‏مازوت التدفئة المدعوم استهدف الأحياء الأشد ‌‏احتياجاً كمرحلة أولى، وذلك من خلال محطتي الوقود ‏الأهلية والنواعير، ‏مبيناً أنه سيتم غداً استهداف ‏خمسة أحياء أخرى من إجمالي عدد أحياء مدينة ‌‏حماة والبالغة 43 حياً‎.‎

وأشار المواطن محمود طالب، إلى أنه استلم ‏مخصصاته من المازوت ‏والبالغة 100 ليتر، مبيناً ‏أن إجراءات الاستلام سارت بكل يسر وسهولة، ‌‏فيما لفت المواطن محمد عمران إلى أن سعر ‏المازوت المدعوم مقبول مقارنة ‏بسعر السوق ‏المحلية‎.‎

وكانت الشركة السورية للبترول أعلنت في الـ 13 ‏من تشرين الثاني الجاري ‏بدء توريد الكميات ‏المخصصة من مادة مازوت التدفئة ‏المدعوم إلى عدد ‏من ‏المحافظات، مؤكدةً استمرار العمل على تأمين ‌‏الكميات المتبقية وإيصالها إلى ‏جميع المحافظات، وفق البرنامج المعتمد.‏