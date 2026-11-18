حماة-سانا
بدأت محافظة حماة، اليوم الأربعاء، توزيع مازوت التدفئة المدعوم على الأسر الأكثر احتياجاً في المدينة، بواقع 100 ليتر لكل أسرة.
وأوضح رئيس شعبة لجان الأحياء والمخاتير بمدينة حماة عبد الله علاف في تصريح لـ سانا، أن توزيع مازوت التدفئة المدعوم استهدف الأحياء الأشد احتياجاً كمرحلة أولى، وذلك من خلال محطتي الوقود الأهلية والنواعير، مبيناً أنه سيتم غداً استهداف خمسة أحياء أخرى من إجمالي عدد أحياء مدينة حماة والبالغة 43 حياً.
وأشار المواطن محمود طالب، إلى أنه استلم مخصصاته من المازوت والبالغة 100 ليتر، مبيناً أن إجراءات الاستلام سارت بكل يسر وسهولة، فيما لفت المواطن محمد عمران إلى أن سعر المازوت المدعوم مقبول مقارنة بسعر السوق المحلية.
وكانت الشركة السورية للبترول أعلنت في الـ 13 من تشرين الثاني الجاري بدء توريد الكميات المخصصة من مادة مازوت التدفئة المدعوم إلى عدد من المحافظات، مؤكدةً استمرار العمل على تأمين الكميات المتبقية وإيصالها إلى جميع المحافظات، وفق البرنامج المعتمد.