ضبوط تموينية لمخالفات تتعلق بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الحسكة

الحسكة-سانا‏



ضبطت دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة الحسكة، خلال جولاتها ‏الرقابية في أسواق المدينة أمس الخميس، مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.‏



وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية سامر المحمد، لمراسل سانا، أن المضبوطات شملت 750 كيلوغراماً ‏من الأرز المصاب بالعفن وغير الصالح للاستهلاك البشري، إضافة إلى 300 كيلوغرام من الفستق والقضامة منتهية ‏الصلاحية.‏

وأشار المحمد إلى أنه جرى تنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها ‏وفق الأنظمة والقوانين النافذة.‏



وأكد تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ‏بحق المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية صحة المستهلكين وحقوقهم.‏



وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة نظمت خلال الأسبوع الجاري عدداً من الضبوط ‏التموينية بحق مخابز مخالفة في مدينة الحسكة.‏