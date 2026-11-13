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ضبوط تموينية لمخالفات تتعلق بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الحسكة

IMG 9348 ضبوط تموينية لمخالفات تتعلق بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الحسكة
مواد غذائية مصادرة تمهيداً لإتلافها- الحسكة- سانا

الحسكة-سانا‏
 
ضبطت دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة الحسكة، خلال جولاتها ‏الرقابية في أسواق المدينة أمس الخميس، مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.‏
 
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية سامر المحمد، لمراسل سانا، أن المضبوطات شملت 750 كيلوغراماً ‏من الأرز المصاب بالعفن وغير الصالح للاستهلاك البشري، إضافة إلى 300 كيلوغرام من الفستق والقضامة منتهية ‏الصلاحية.‏

IMG 9359 ضبوط تموينية لمخالفات تتعلق بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الحسكة

وأشار المحمد إلى أنه جرى تنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها ‏وفق الأنظمة والقوانين النافذة.‏

وأكد تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ‏بحق المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية صحة المستهلكين وحقوقهم.‏
 
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة نظمت خلال الأسبوع الجاري عدداً من الضبوط ‏التموينية بحق مخابز مخالفة في مدينة الحسكة.‏

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