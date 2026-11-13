ضبوط تموينية لمخالفات تتعلق بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الحسكة

الحسكة-سانا
ضبطت دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة الحسكة، خلال جولاتها الرقابية في أسواق المدينة أمس الخميس، مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية سامر المحمد، لمراسل سانا، أن المضبوطات شملت 750 كيلوغراماً من الأرز المصاب بالعفن وغير الصالح للاستهلاك البشري، إضافة إلى 300 كيلوغرام من الفستق والقضامة منتهية الصلاحية.
وأشار المحمد إلى أنه جرى تنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وأكد تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية صحة المستهلكين وحقوقهم.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة نظمت خلال الأسبوع الجاري عدداً من الضبوط التموينية بحق مخابز مخالفة في مدينة الحسكة.