بصوت نسائها العائدات.. اللجاة تبث أوجاعها على طاولة الحكومة بـ3 مطالب

درعا-سانا
شكلت زيارة الوزراء في الحكومة السورية لتقديم التعازي لأسر الضحايا في قرية الطف، إحدى بلدات اللجاة، خلال الأسبوع الماضي، فرصة للأهالي لإبراز معاناتهم وطرحها والبحث عن حلول.
ووسط الحضور، برز صوت السيدة رانيا الركب، ابنة اللجاة والعائدة إليها بعد سنوات من التهجير، بزيها التقليدي الذي يعكس هوية المنطقة وصوتها الواثق، لتنقل مطالب أهلها ومعاناتهم، التي جمعتها ضمن 3 مطالب جوهرية سيرد تفصيلها في فقرة لاحقة.
اللجاة.. موقع جغرافي فريد دمره النظام البائد
في حزيران عام 2018، شهدت قرى اللجاة في ريف درعا الشمالي، ذات الصخور البازلتية واحدة من أشد مراحل التصعيد العسكري، عندما تعرضت لغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي خلال حملة قوات النظام البائد وحلفائه، ما تسبب بسقوط ضحايا ونزوح مئات العائلات.
ويشير الصحفي حمزة فهيد أحد سكان المنطقة، إلى أن النظام البائد دمر تسعة تجمعات سكانية بشكل كامل خلال الحملة التي شنها على الجنوب السوري صيف ذلك العام.
ولم يكن النزوح مجرد انتقال مؤقت من منزل إلى آخر؛ فقد تركت أسر خلفها بيوتاً وأراضي ومواشي ومصادر رزق، وعاشت سنوات بعيداً عن قراها، بينما واجه كثير ممن عادوا لاحقاً واقعاً مختلفاً، منازل متضررة وخدمات غائبة ومقومات حياة تحتاج إلى إعادة بناء.
مطالب اللجاة بين يدي الوفد الحكومي
بالعودة إلى المطالب التي قدمتها الركب إلى الوفد الحكومي لم تكن مجرد قائمة من الاحتياجات، بل حملت أصوات عشرات النساء، من أهالي المنطقة وبلداتها، عبرت عن أطفال يحتاجون إلى الرعاية والعلاج، وأسر فقدت مصادر رزقها، وقرى دمرت حملات النظام البائد منازلها ومدارسها ومرافقها الخدمية.
ولخصت الركب ما حملته هذه الأصوات في 3 مطالب جوهرية هي:
1- نقص المياه .. صهاريج تكوي جيوب الفقراء
أبرز الصعوبات التي تعانيها المنطقة وأهلها تتمثل بنقص المياه، وتزداد وطأتها في منطقة تتوزع تجمعاتها السكانية على مساحات واسعة من الصخور البركانية السوداء، وتعتمد أسر كثيرة فيها على تربية المواشي والزراعة المحدودة.
وتعرضت عشرات الآبار للتدمير والتعطيل خلال الحملات العسكرية التي شنّها النظام البائد، ما اضطر عائلات إلى الاعتماد على شراء المياه من الصهاريج، رغم محدودية مصادر دخلها وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويقول فهيد: إن تكلفة صهريج المياه تتجاوز 250 ألف ليرة سورية، والناس بلا عمل ولا وظائف، ويعتمدون على تربية مواشيهم والعمل الزراعي المحدود أصلاً، وسط بيئة صخرية وعرة.
ولا يرى فهيد في عودة السكان إلى قراهم دليلاً على انتهاء معاناتهم، بل هي تعبير عن تمسكهم بأرضهم رغم صعوبة الظروف، قائلاً: «كل شيء لا يُطاق، ولولا إصرار الناس وقدرتهم على التكيف، لما عاد أحد».
2- نقص المرافق والكوادر الصحية
تضع الأمراض والإصابات سكان المنطقة أمام تحدٍّ أشد قسوة، في ظل نقص المرافق الصحية والأطباء والكوادر المتخصصة، وغياب منظومة إسعاف دائمة وقادرة على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
وتزداد هذه الصعوبات مع تباعد القرى ووعورة الطرق، وانتشار مخلفات القصف والعمليات العسكرية، والحاجة إلى إسعاف المصابين في الحوادث المختلفة، فضلاً عن حالات لدغات الأفاعي والعقارب.
وتقول الركب الحاصلة على درجة الماجستير بالتربية : «التقيت عشرات النساء قبل إعداد المطالب وتسليمها، لدينا إصابات بين الأطفال تحتاج إلى دعم من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، وهناك أيضاً مرضى بأمراض مزمنة ونساء حوامل، يضطر بعضهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة خارج اللجاة».
ولفتت إلى أن بعض الأطفال الذين عاشوا سنوات القصف والتهجير يعانون إصابات وإعاقات تحتاج إلى متابعة وعلاج، في وقت تفتقر فيه المنطقة إلى حضور كافٍ للمنظمات المعنية بالطفولة والرعاية الصحية.
3- مدارس متضررة وأعباء معيشية ضاغطة
تضم اللجاة نحو 63 مدرسة، وفق مديرية التربية والتعليم في درعا، يحتاج معظمها إلى أعمال تأهيل بدرجات متفاوتة، بينما لا تزال بعض المدارس خارج الخدمة، وتفتقر بعض القرى إلى أبنية مدرسية أصلاً.
ورغم تنفيذ أعمال ترميم في ست مدارس وإنشاء غرف صفية مسبقة الصنع في مدارس أخرى، فإن الحاجة لا تزال أكبر من الإمكانات المتاحة، مع استمرار نقص الكوادر التدريسية، وبُعد المسافات بين القرى، وارتفاع تكاليف انتقال المعلمين والطلاب.
وتوضح الركب أنه رغم معاناة الأهالي وظروفهم الصعبة، فإنهم يحرصون على تعليم أبنائهم، ويحقق كثير من الطلاب درجات مرتفعة، غير أن استمرار الضغوط المعيشية يدفع بعض الأسر إلى إشراك أطفالها في رعي الأغنام والعمل، فيما يؤدي تنقل عائلات بين مناطق الرعي إلى انقطاع بعض أبنائها عن الدراسة.
هكذا يجد أطفال في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي أنفسهم أمام مسؤوليات معيشية مبكرة، في منطقة تحتاج مدارسها إلى التأهيل، ويحتاج أبناؤها إلى ظروف تساعدهم على مواصلة تعليمهم.
تقول الركب: «أتألم كلما مررت بقراها المدمرة، ومدارسها المتضررة، وأطفالها الذين لا ذنب لهم إلا أنهم من أبناء سوريا وأبناء اللجاة تحديداً، لقد عانوا القصف والتهجير، واليوم يُتركون لمواجهة آثار ما خلّفه النظام البائد».
وبحسب تقديرات أوردها فهيد، يبلغ عدد سكان اللجاة نحو 100 ألف نسمة، موزعين على 52 تجمعاً سكانياً بين بلدة وقرية ومزرعة، تتبع لتسع بلديات، خمس منها ضمن منطقة الصنمين وأربع ضمن منطقة إزرع.
محافظة درعا.. مشروعات خدمية وإمكانات محدودة
أمام الاحتياجات المتراكمة لمنطقة اللجاة، تؤكد محافظة درعا أنها ليست بعيدة عن هموم المنطقة وأهلها، لكنها تعمل ضمن موازنة محدودة وإمكانات متواضعة، في وقت يتطلب فيه تحسين الواقع الخدمي تعاوناً بين جهات حكومية متعددة، ومنظمات دعم إنسانية.
ولفت المهندس رياض الركاب، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة درعا والمسؤول عن قطاع الثروة المعدنية والكهرباء والمحروقات والنقل، إلى أنه من المهم إدراك أن منطقة اللجاة تمتد بين ثلاث محافظات، هي درعا والسويداء وريف دمشق، وليس ضمن الحدود الإدارية لمحافظة درعا وحدها.
ويشير إلى أن المحافظة تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات الأخرى لتنفيذ ما يمكن من المشروعات، وتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات.
وعلى قاعدة «الجود من الموجود»، يوضح الركاب أن المحافظة أنجزت حفر عشرات الآبار رغم قلة الموارد المتاحة، وجرى تجهيز قسم منها، فيما ينتظر القسم الآخر توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تجهيزه.
ويضيف أن ورش مديرية الخدمات الفنية نفذت أعمال تعبيد لبعض الطرق، كما أُعدت دراسات بالتعاون مع مديرية الكهرباء لتغذية سبع قرى لا تتوافر فيها الكهرباء.
وفي قطاع الاتصالات، يشير إلى التواصل مع وزارة الاتصالات وطرح الحاجة إلى إنشاء برج لتغطية خدمات الهاتف المحمول، مع إمكانية إعادة تفعيل المقاسم الهاتفية المدمرة مستقبلاً.