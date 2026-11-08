بصوت نسائها العائدات.. اللجاة تبث أوجاعها على طاولة الحكومة بـ3 مطالب

درعا-سانا

شكلت زيارة الوزراء في الحكومة السورية لتقديم التعازي لأسر الضحايا في قرية ‏الطف، إحدى بلدات اللجاة، خلال الأسبوع الماضي، فرصة للأهالي لإبراز معاناتهم ‏وطرحها والبحث عن حلول.‏

ووسط الحضور، برز صوت السيدة رانيا الركب، ابنة اللجاة والعائدة إليها بعد سنوات ‏من التهجير، بزيها التقليدي الذي يعكس هوية المنطقة وصوتها الواثق، لتنقل مطالب ‏أهلها ومعاناتهم، التي جمعتها ضمن 3 مطالب جوهرية سيرد تفصيلها في فقرة ‏لاحقة.‏

اللجاة.. موقع جغرافي فريد دمره النظام البائد

في حزيران عام 2018، شهدت قرى اللجاة في ريف درعا الشمالي، ذات الصخور ‏البازلتية واحدة من أشد مراحل التصعيد العسكري، عندما تعرضت لغارات جوية ‏وقصف مدفعي وصاروخي خلال حملة قوات النظام البائد وحلفائه، ما تسبب بسقوط ‏ضحايا ونزوح مئات العائلات.‏

ويشير الصحفي حمزة فهيد أحد سكان المنطقة،‏ إلى أن النظام البائد دمر تسعة تجمعات ‏سكانية بشكل كامل خلال الحملة التي شنها على الجنوب السوري صيف ذلك العام.‏

ولم يكن النزوح مجرد انتقال مؤقت من منزل إلى آخر؛ فقد تركت أسر خلفها بيوتاً ‏وأراضي ومواشي ومصادر رزق، وعاشت سنوات بعيداً عن قراها، بينما واجه كثير ‏ممن عادوا لاحقاً واقعاً مختلفاً، منازل متضررة وخدمات غائبة ومقومات حياة تحتاج ‏إلى إعادة بناء.‏

مطالب اللجاة بين يدي الوفد الحكومي ‏

بالعودة إلى المطالب التي قدمتها الركب إلى الوفد الحكومي لم تكن مجرد قائمة من ‏الاحتياجات، بل حملت أصوات عشرات النساء، من أهالي المنطقة وبلداتها، عبرت ‏عن أطفال يحتاجون إلى الرعاية والعلاج، وأسر فقدت مصادر رزقها، وقرى دمرت ‏حملات النظام البائد منازلها ومدارسها ومرافقها الخدمية.‏

ولخصت الركب ما حملته هذه الأصوات في 3 مطالب جوهرية هي:‏

‏1- نقص المياه .. صهاريج تكوي جيوب الفقراء ‏

أبرز الصعوبات التي تعانيها المنطقة وأهلها تتمثل بنقص المياه، وتزداد وطأتها في ‏منطقة تتوزع تجمعاتها السكانية على مساحات واسعة من الصخور البركانية السوداء، ‏وتعتمد أسر كثيرة فيها على تربية المواشي والزراعة المحدودة.‏

وتعرضت عشرات الآبار للتدمير والتعطيل خلال الحملات العسكرية التي شنّها النظام ‏البائد، ما اضطر عائلات إلى الاعتماد على شراء المياه من الصهاريج، رغم محدودية ‏مصادر دخلها وارتفاع تكاليف المعيشة.‏

ويقول فهيد: إن تكلفة صهريج المياه تتجاوز 250 ألف ليرة سورية، والناس بلا عمل ‏ولا وظائف، ويعتمدون على تربية مواشيهم والعمل الزراعي المحدود أصلاً، وسط ‏بيئة صخرية وعرة.‏

ولا يرى فهيد في عودة السكان إلى قراهم دليلاً على انتهاء معاناتهم، بل هي تعبير عن ‏تمسكهم بأرضهم رغم صعوبة الظروف، قائلاً: «كل شيء لا يُطاق، ولولا إصرار ‏الناس وقدرتهم على التكيف، لما عاد أحد».‏

‏2- نقص المرافق والكوادر الصحية ‏

تضع الأمراض والإصابات سكان المنطقة أمام تحدٍّ أشد قسوة، في ظل نقص ‏المرافق الصحية والأطباء والكوادر المتخصصة، وغياب منظومة إسعاف دائمة وقادرة ‏على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.‏

وتزداد هذه الصعوبات مع تباعد القرى ووعورة الطرق، وانتشار مخلفات القصف ‏والعمليات العسكرية، والحاجة إلى إسعاف المصابين في الحوادث المختلفة، فضلاً عن ‏حالات لدغات الأفاعي والعقارب.‏

وتقول الركب الحاصلة على درجة الماجستير بالتربية : «التقيت عشرات النساء قبل ‏إعداد المطالب وتسليمها، لدينا إصابات بين الأطفال تحتاج إلى دعم من منظمات ‏المجتمع المدني والجهات الحكومية، وهناك أيضاً مرضى بأمراض مزمنة ونساء ‏حوامل، يضطر بعضهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات والمراكز ‏المتخصصة خارج اللجاة».‏

ولفتت إلى أن بعض الأطفال الذين عاشوا سنوات القصف والتهجير يعانون إصابات ‏وإعاقات تحتاج إلى متابعة وعلاج، في وقت تفتقر فيه المنطقة إلى حضور كافٍ ‏للمنظمات المعنية بالطفولة والرعاية الصحية.‏

‏3- مدارس متضررة وأعباء معيشية ضاغطة

تضم اللجاة نحو 63 مدرسة، وفق مديرية التربية والتعليم في درعا، يحتاج معظمها ‏إلى أعمال تأهيل بدرجات متفاوتة، بينما لا تزال بعض المدارس خارج الخدمة، ‏وتفتقر بعض القرى إلى أبنية مدرسية أصلاً.‏

ورغم تنفيذ أعمال ترميم في ست مدارس وإنشاء غرف صفية مسبقة الصنع في ‏مدارس أخرى، فإن الحاجة لا تزال أكبر من الإمكانات المتاحة، مع استمرار نقص ‏الكوادر التدريسية، وبُعد المسافات بين القرى، وارتفاع تكاليف انتقال المعلمين ‏والطلاب.‏

وتوضح الركب أنه رغم معاناة الأهالي وظروفهم الصعبة، فإنهم يحرصون على تعليم ‏أبنائهم، ويحقق كثير من الطلاب درجات مرتفعة، غير أن استمرار الضغوط المعيشية ‏يدفع بعض الأسر إلى إشراك أطفالها في رعي الأغنام والعمل، فيما يؤدي تنقل ‏عائلات بين مناطق الرعي إلى انقطاع بعض أبنائها عن الدراسة.‏

هكذا يجد أطفال في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي أنفسهم أمام ‏مسؤوليات معيشية مبكرة، في منطقة تحتاج مدارسها إلى التأهيل، ويحتاج أبناؤها إلى ‏ظروف تساعدهم على مواصلة تعليمهم.‏

تقول الركب: «أتألم كلما مررت بقراها المدمرة، ومدارسها المتضررة، وأطفالها الذين ‏لا ذنب لهم إلا أنهم من أبناء سوريا وأبناء اللجاة تحديداً، لقد عانوا القصف والتهجير، ‏واليوم يُتركون لمواجهة آثار ما خلّفه النظام البائد»‏.

وبحسب تقديرات أوردها فهيد، يبلغ عدد سكان اللجاة نحو 100 ألف نسمة، موزعين ‏على 52 تجمعاً سكانياً بين بلدة وقرية ومزرعة، تتبع لتسع بلديات، خمس منها ضمن ‏منطقة الصنمين وأربع ضمن منطقة إزرع.‏

محافظة درعا.. مشروعات خدمية وإمكانات محدودة

أمام الاحتياجات المتراكمة لمنطقة اللجاة، تؤكد محافظة درعا أنها ليست بعيدة عن ‏هموم المنطقة وأهلها، لكنها تعمل ضمن موازنة محدودة وإمكانات متواضعة، في ‏وقت يتطلب فيه تحسين الواقع الخدمي تعاوناً بين جهات حكومية متعددة، ومنظمات ‏دعم إنسانية.‏

ولفت المهندس رياض الركاب، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة درعا والمسؤول عن ‏قطاع الثروة المعدنية والكهرباء والمحروقات والنقل، إلى أنه من المهم إدراك أن ‏منطقة اللجاة تمتد بين ثلاث محافظات، هي درعا والسويداء وريف دمشق، وليس ‏ضمن الحدود الإدارية لمحافظة درعا وحدها.‏

ويشير إلى أن المحافظة تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات الأخرى ‏لتنفيذ ما يمكن من المشروعات، وتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات.‏

وعلى قاعدة «الجود من الموجود»، يوضح الركاب أن المحافظة أنجزت حفر ‏عشرات الآبار رغم قلة الموارد المتاحة، وجرى تجهيز قسم منها، فيما ينتظر القسم ‏الآخر توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تجهيزه.‏

ويضيف أن ورش مديرية الخدمات الفنية نفذت أعمال تعبيد لبعض الطرق، كما ‏أُعدت دراسات بالتعاون مع مديرية الكهرباء لتغذية سبع قرى لا تتوافر فيها الكهرباء.‏

وفي قطاع الاتصالات، يشير إلى التواصل مع وزارة الاتصالات وطرح الحاجة إلى ‏إنشاء برج لتغطية خدمات الهاتف المحمول، مع إمكانية إعادة تفعيل المقاسم الهاتفية ‏المدمرة مستقبلاً.‏