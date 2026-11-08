الحسكة تبدأ زراعة 4 آلاف غرسة ضمن مبادرة «الغيث» الأهلية للتشجير

الحسكة-سانا

بدأت في مدينة الحسكة اليوم الأحد أعمال زراعة 4000 غرسة شجرية ضمن مبادرة ‌‏«الغيث» الأهلية للتشجير، بمشاركة فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث وفعاليات ‏من المجتمع المحلي، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي وتحسين ‏الواقع البيئي والمظهر الجمالي للمدينة.‏

وأوضح منسق فريق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث المشارك في الحملة محمد ‏النزال في تصريح لـ سانا، أن فرق المديرية زرعت 150 غرسة في كلية الآداب ‏والعلوم الإنسانية، وعلى امتداد الشارع المقابل لها في حي النشوة، بمشاركة فعاليات ‏مجتمعية وعدد من طلبة الكلية.‏

وأشار النزال إلى أن مشاركة المديرية تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات ‏الرسمية والمجتمع المحلي، ونشر ثقافة العمل التطوعي والوعي بأهمية الأشجار ‏وضرورة الحفاظ عليها والعناية بها.‏

مواقع التشجير

من جانبه، بين صاحب مبادرة «الغيث» نوح العبود أن المبادرة تضمنت شراء 4 ‏آلاف غرسة من محافظة طرطوس ونقلها إلى الحسكة بالتعاون مع مديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث، موضحاً أنها تضم أنواعاً متعددة، منها الكينا والسرو والمظلة ‏والكزبرينة.‏

وأضاف العبود أن زراعة الغراس ستشمل خلال الفترة المقبلة عدداً من الحدائق في ‏أحياء المدينة، إلى جانب المدخل الشمالي للحسكة، من دوار سينالكو وصولاً إلى دوار ‏الصباغ، على جانبي الطريق وفي المنصفات.‏

وأوضح العبود أن المبادرة تهدف إلى تعويض الفاقد من الغطاء النباتي نتيجة قطع ‏الأشجار خلال السنوات الماضية، وزيادة المساحات الخضراء، لما للأشجار من دور ‏في تحسين الظروف البيئية والحد من آثار العواصف الغبارية وانتشار الأتربة.‏

وتأتي مبادرات التشجير في ظل تراجع الغطاء النباتي في مناطق عدة من سوريا ‏نتيجة الجفاف وقطع الأشجار والظروف البيئية، ما يجعل زيادة المساحات الخضراء ‏ضرورة لتحسين جودة الهواء والحد من التصحر والعواصف الغبارية، وتعزيز ‏التوازن البيئي والمظهر الجمالي للمدن.‏