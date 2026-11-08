مشفى الجولان الوطني يجري عمليات الساد مجاناً ضمن حملة «بصر» في القنيطرة

القنيطرة-سانا



بدأ مشفى الجولان الوطني في محافظة القنيطرة، اليوم الأحد، إجراء عمليات الساد العيني (الماء البيضاء) مجاناً، ضمن حملة “بصر” التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة بصر العالمية لمكافحة العمى، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومساعدتهم على استعادة قدرتهم البصرية.

وأوضح مدير المشفى محمد نور زيتون في تصريح لمراسل سانا، أن إطلاق الحملة يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية التخصصية، ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف عمليات الساد في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العمليات تستهدف المرضى الأكثر احتياجاً بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، مبيناً أن مدة العملية الواحدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.

400 عملية و 1000 نظارة طبية

من جانبه، ذكر المدير الطبي لمؤسسة بصر العالمية ومدير الحملة محمد صادق الدعيس، أن الحملة بدأت بإجراء الفحوصات الأولية لأكثر من 4000 مريض، تمهيداً لإجراء أكثر من 400 عملية ساد وتوزيع أكثر من 1000 نظارة طبية، لافتاً إلى أن العمل يجري بمعدل 100 عملية يومياً.

وأشار الدعيس إلى أن الحملة تنفذ بالتعاون مع مديرية الصحة وإدارة الخدمات الطبية في المنطقة، من خلال فريق طبي وفني وإداري متكامل، مستخدماً تجهيزات وتقنيات طبية حديثة.

تقنية الفاكو في إجراء العمليات

بدوره، أوضح فني التخدير وعضو الفريق الطبي في المؤسسة محمد مجاور محمد أن الإجراءات تبدأ بمعاينة المريض وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة العين وتحديد مدى ملاءمته للعملية، على أن تُستكمل الفحوصات بعد إجرائها وقبل مغادرة الفريق المنطقة للتحقق من النتائج الطبية.

وبيّن أن العمليات تُجرى باستخدام تقنية الفاكو، التي تعتمد على الموجات فوق الصوتية لتفتيت الساد وإزالته من خلال شقوق جراحية دقيقة لا تستدعي عادةً وضع غرز، ما يسهم في تسريع التعافي، باستثناء الحالات التي تتطلب إجراءات إضافية نتيجة وجود مشكلات صحية أو إصابات داخل العين.

من جهته، أعرب المريض علي غانم عن شكره للقائمين على الحملة، موضحاً أنه سجل مسبقاً وتلقى دعوة للحضور لإجراء العملية مجاناً، بما يساعده على استعادة قدرته على الرؤية وممارسة أعماله اليومية.



وتندرج الحملة ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز الخدمات ‏الصحية التخصصية في المحافظات، من خلال تنفيذ حملات طبية ‏مجانية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، بما يسهم في توسيع ‏الوصول إلى الرعاية الصحية وإجراء العمليات النوعية.



وتعد مؤسسة البصر العالمية إحدى المنظمات الإنسانية غير الحكومية، وغير الربحية المتخصصة في مجال مكافحة العمى ‌‏وأمراض العيون، وانطلقت أعمالها عام 1989بهدف الحدّ من انتشار الإعاقة البصرية، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة ‌‏للفئات الأكثر احتياجاً في الدول النامية. ‏