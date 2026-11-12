محافظة دمشق تنفي تحويل حديقة عبد المنعم رياض إلى مجمع تجاري

دمشق-سانا

نفت مديرية الأملاك في محافظة دمشق الشائعات المتداولة حول تحويل حديقة عبد المنعم رياض في منطقة المالكي إلى مجمع تجاري، مؤكدة أن ما جرى تداوله اقتصر على مقترح أولي لم يحظَ بالموافقة أو يتحول إلى قرار تنفيذي.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الخميس، أن المقترح تقدم به أحد المواطنين، وتضمن التكفل بأعمال صيانة الحديقة وتطويرها والعناية المستدامة بها، مقابل إشغال خدمي محدود على أطرافها بمساحة لا تتجاوز 45 متراً مربعاً، لتقديم خدمة “درايف ثرو” DRIVE Thru، مشيرة إلى أن المقترح بقي في إطار الدراسة الاستطلاعية، دون صدور قرار أو توقيع عقد إشغال.

إيقاف دراسة المقترح بعد لقاء الأهالي

بيّنت المحافظة أن المديرية عقدت اجتماعاً مع أهالي الحي ووجهائه للاستماع إلى ملاحظاتهم ومخاوفهم، وعلى إثر ذلك أوقفت دراسة المقترح، مرحّبةً في الوقت ذاته بمبادرة الأهالي للتكفل بأعمال تجميل الحديقة وتطويرها والعناية بها بشكل دائم.

ولفتت المحافظة إلى تشجيعها هذا التوجه في كل أحياء العاصمة، لتعزيز الشراكة المجتمعية على أن يتم ذلك بالتنسيق المباشر مع المديرية، لضمان تنفيذه وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، محذرة من عدم الانجرار وراء الشائعات وتلقف الأقاويل دون تثبّت.

زراعة 250 ألف غرسة وشجرة خلال عام ونصف العام

وأكدت المحافظة أنها تسعى جاهدة للحفاظ على المساحات الخضراء وتعزيزها، وهو ما عملت عليه خلال عام ونصف العام من زراعة أكثر من 250 ألف غرسة وشجرة في العاصمة دمشق ومازالت مستمرة.

وبينت أن الحفاظ على الحدائق العامة هو أولوية لديها لمصلحة المواطنين وسلامتهم بالدرجة الأولى، ومن ذلك ما يتم عرضه من بعض المتقدمين لتطوير بعض الحدائق وتعزيز جمالها وخضارها وتقديم الرعاية والصيانة اللازمة للآبار ومرشّات المياه وخدمات الأهالي في مقابل مساحة إشغال لا تتجاوز 5% بحدها الأعظمي، وذلك لسد النفقات التشغيلية والتطويرية لتكون مواكبة لحدائق تليق بدمشق وأهلها.

وتكتسب الحدائق العامة أهمية متزايدة في دمشق في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، إذ يشكل الاهتمام بها جزءاً من جهود المحافظة، للحفاظ على التوازن البيئي وتحسين جودة الحياة الحضرية، ولا سيما مع التوسع العمراني والضغط السكاني المتزايد.