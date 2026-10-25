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تأهيل شبكات الصرف الصحي في قريتي التريمسة وكفرهود بريف حماة

dji fly ٢٠٢٦١٠٢٥ ١٢٠١١٢ 0235 1792920854310 photo تأهيل شبكات الصرف الصحي في قريتي التريمسة وكفرهود بريف حماة
أعمال تأهيل شبكات الصرف الصحي- حماة- سانا

حماة-سانا
 
تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة أعمال تأهيل شبكات الصرف الصحي في قريتي التريمسة وكفرهود بريف المحافظة، ضمن مبادرة «سوريا بلا مخيمات»، بهدف تحسين الخدمات الأساسية، والحد من مخاطر تضرر الشبكات القديمة واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب.

وأوضح المدير العام للشركة المهندس عبد الستار العلي في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن الأعمال تشمل تعزيل وصيانة غرف التفتيش والمصارف المطرية، وتركيب أغطية من الفونت لها، وتسليك الاختناقات واستبدال الخطوط المتضررة، مبيناً أن أطوال الشبكات المستهدفة تبلغ 1400 متر طولي في التريمسة و875 متراً في كفرهود، ويستفيد من المشروع نحو 10 آلاف نسمة.

مخاطر على السكان

7D9A4350 تأهيل شبكات الصرف الصحي في قريتي التريمسة وكفرهود بريف حماة

وأشار رئيس المكتب الفني في بلدية التريمسة لؤي سوتل إلى أن تضرر خطوط الصرف الصحي القديمة وضعف أقطارها أديا إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب في عدد من المناطق، ما استدعى توجيه إنذارات لأكثر من 150 منزلاً بعدم استخدام مياه الشبكة الرئيسة.

وبين سوتل أن الأعمال تتضمن استبدال 1400 متر من خطوط الصرف الصحي بأقطار تتراوح بين 30 و40 و50 سنتيمتراً، بحسب المناطق المستهدفة، مع إعطاء الأولوية لحي المغر، موضحاً أن تهدم الخطوط أدى إلى تسرب المياه إلى أسفل المنازل السكنية، ما شكل خطراً على سلامة الأبنية والسكان.

7D9A4365 تأهيل شبكات الصرف الصحي في قريتي التريمسة وكفرهود بريف حماة

ولفت إلى أن الأعمال تشمل تسليك نحو 1000 متر من الشبكة باستخدام الضاغط، وتعزيل 200 ريغار و100 مطرية في أنحاء البلدة، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تسهم في معالجة نحو 65 إلى 70 بالمئة من مشكلة الصرف الصحي في التريمسة، وتخفيف المخاطر عن أكثر من 10 آلاف نسمة من أصل نحو 20 ألف نسمة، مع استمرار الحاجة إلى مراحل إضافية لمعالجة المشكلات المتبقية.

‏من جهته، أعرب المواطن خالد العلي من بلدة التريمسة عن أمله في أن تسهم الأعمال في الحد من انتشار المياه العادمة في الطرقات، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وكانت محافظة حماة أطلقت في أيلول الماضي الحزمة الأولى من مشاريع مبادرة «سوريا بلا مخيمات»، وتضمنت 84 مشروعاً خدمياً في 70 بلدة وقرية بريف المحافظة، شملت قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والصحة والطرق والبنى التحتية، بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.

7D9A4310 تأهيل شبكات الصرف الصحي في قريتي التريمسة وكفرهود بريف حماة
7D9A4356 تأهيل شبكات الصرف الصحي في قريتي التريمسة وكفرهود بريف حماة
dji fly ٢٠٢٦١٠٢٥ ١١٥٣٠٨ 0218 1792920950679 photo 1 تأهيل شبكات الصرف الصحي في قريتي التريمسة وكفرهود بريف حماة
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dji fly ٢٠٢٦١٠٢٥ ١٩١١٤٢ 0251 1792929595406 photo تأهيل شبكات الصرف الصحي في قريتي التريمسة وكفرهود بريف حماة
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