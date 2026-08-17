المباحث الجنائية ‏في أريحا تلقي القبض على عصابة سرقة وابتزاز



إدلب-سانا



ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة أريحا في محافظة إدلب، القبض على ثمانية أشخاص يشكلون أفراد عصابة تمتهن ارتكاب جرائم السرقة والابتزاز المالي.



وأشارت قوى الأمن الداخلي اليوم الإثنين إلى أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيق معهم بتنفيذ جرائمهم بتوجيه وتخطيط من شخصين متواريَين يتزعمان العصابة، حيث أقدموا على استهداف صيدلية ومحمصة في قرية الرامي عبر إطلاق النار عليهما بقصد الابتزاز، كما أقروا بارتكاب سرقات طالت محلباً ومزرعة دواجن، شملت ألواح طاقة وبطاريات ومعدات تشغيلية، وقيامهم بتصريف المسروقات.



وجرت مصادرة الأسلحة المستخدمة في الجرائم، واسترداد جزء من المسروقات، بينما أُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص أصولاً، وتستمر عمليات البحث والملاحقة لتوقيف متزعمَي العصابة المتواريَين.



وكان فرع المباحث الجنائية في حماة تمكن قبل أيام من القبض على أفراد عصابة مسلحة تورطت في سلسلة عمليات سطو استهدفت محال لبيع الذهب في مدينة حماة، بينما تمكن فرع المباحث الجنائية في محافظة حلب من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من سبعة أشخاص، بينهم امرأة، متورطين بارتكاب سلسلة عمليات سرقة استهدفت 25 منزلاً و4 محال تجارية.