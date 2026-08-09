تأمين مياه الشرب للمواطنين في عين التينة بالقنيطرة ‏بواسطة الصهاريج

القنيطرة-سانا‏

أمنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في ‏محافظة القنيطرة، مياه الشرب للمواطنين في قرية عين ‏التينة بريف القنيطرة الجنوبي بواسطة الصهاريج، وذلك ‏بعد توقف الضخ من بئر محطة مياه عين فريخة إثر ‏حدوث عكارة في مياهه‎.‎

وأوضح مدير عام الشركة العامة لمياه الشرب والصرف ‏الصحي في القنيطرة سالم البخيت في تصريح لمراسل ‏سانا، أن الشركة أوقفت الضخ من البئر بعد حدوث ‏العكارة، وعملت على تأمين المياه من مصادر بديلة عن ‏طريق توزيعها بالصهاريج على المواطنين في القرى ‏المتأثرة‎.‎

وأشار البخيت إلى أن توزيع مياه الشرب بالصهاريج ‏شمل اليوم قرية عين التينة، بهدف تأمين احتياجات ‏الأهالي من المياه‎.‎

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على ضمان ‏استمرارية تأمين مياه الشرب للمواطنين في القنيطرة ‏والحفاظ على جودة المياه المقدمة لهم، ولا سيما خلال ‏فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك‎.‎