تأمين مياه الشرب للمواطنين في عين التينة بالقنيطرة ‏بواسطة الصهاريج

القنيطرة-سانا
أمنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القنيطرة، مياه الشرب للمواطنين في قرية عين التينة بريف القنيطرة الجنوبي بواسطة الصهاريج، وذلك بعد توقف الضخ من بئر محطة مياه عين فريخة إثر حدوث عكارة في مياهه.
وأوضح مدير عام الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في القنيطرة سالم البخيت في تصريح لمراسل سانا، أن الشركة أوقفت الضخ من البئر بعد حدوث العكارة، وعملت على تأمين المياه من مصادر بديلة عن طريق توزيعها بالصهاريج على المواطنين في القرى المتأثرة.
وأشار البخيت إلى أن توزيع مياه الشرب بالصهاريج شمل اليوم قرية عين التينة، بهدف تأمين احتياجات الأهالي من المياه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على ضمان استمرارية تأمين مياه الشرب للمواطنين في القنيطرة والحفاظ على جودة المياه المقدمة لهم، ولا سيما خلال فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك.