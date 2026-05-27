العراضة الحمصية.. تراث شعبي يزين أجواء عيد الأضحى في ‏حمص القديمة‎ ‎

حمص-سانا‏

أحيا أهالي حمص القديمة عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم ‏الأربعاء، فعالية “العراضة الحمصية” في مسجد ‏العصياتي بمنطقة ‏صليبة العصياتي، بمشاركة فرق العراضة الشعبية، وحضور واسع ‏من الأهالي، في إطار إحياء التراث ‏الشعبي، ونشر أجواء الفرح ‏خلال أيام العيد‎.‎

وتضمنت الفعالية تقديم الأهازيج التراثية واللوحات الشعبية على وقع الطبول والآلات التقليدية، حيث جابت فرق العراضة ‏أحياء ‏حمص القديمة وسط تفاعل من الأهالي والزوار‎.‎

وتحدث مشاركون لـ سانا، عن أهمية الحفاظ على العراضة الحمصية ‏التي تشكل جزءاً من الموروث الثقافي والاجتماعي ‏لمدينة حمص، ‏وتسهم في تعزيز الألفة بين الأهالي، والحفاظ على العادات والتقاليد ‏المرتبطة بالمناسبات الدينية والأعياد‎.‎

وأوضح أبو حمزة الهاشم قائد العراضة، أن العراضة الحمصية ‏رافقت أبناء المدينة في مختلف الظروف، مبيناً أنهم حافظوا ‏عليها ‏خلال سنوات الحصار وبعد خروجهم إلى ريف حمص الشمالي ‏وإدلب، واليوم يتم إحياء طقوسها بهدف إدخال الفرح ‏إلى قلوب ‏الأهالي‎.‎

بدوره، بيّن المشارك أيمن المصري أن أبناء حمص تربوا على ‏العادات والتقاليد الحمصية الأصيلة، لافتاً إلى أن العراضة ‌‏الحمصية كانت دائماً رسالة عز وكرامة تعبر عن تمسك أهالي ‏المدينة بتراثهم‎.‎

من جهته، أوضح ضياء مدور أن هذه الفعالية التراثية رافقت أبناء ‏حمص منذ زمن بعيد، وكانت شاهدة على مختلف ‏المراحل التي ‏مرت بها المدينة، مؤكداً أن إحياءها اليوم يعكس تمسك الأهالي ‏بتراثهم الشعبي والثقافي‎.‎

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا ‏مع الأهازيج، واللوحات التراثية التي عكست الطابع ‏الشعبي الأصيل ‏لمدينة حمص القديمة‎.‎

وتعتبر العراضة الحمصية أحد أهم طقوس العيد عند أهالي حمص، ‏حيث تخرج فرق العراضة صباح العيد إلى الساحات ‏وأمام المساجد ‏بعد الصلاة، وأصبحت أحد طقوس الشمال ‏السوري بعد أن أدخلتها الفرق الحمصية بعد تهجيرهم قسرياً من ‌‏قبل النظام البائد، إلى تلك المناطق‎.‎