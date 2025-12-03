الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 3 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – ورشة عمل بعنوان “صحح مسارك في العلاقات الاجتماعية – الصفات المشتركة بين الناس”، تقدمها الأستاذة منيرة المصري، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “تطوير التراث العمراني والعمارة في السياق التاريخي”، للدكتور كريستوف فيسلينغ من ألمانيا، في القاعة الحمراء بكلية العمارة بجامعة دمشق، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – ورشة عمل بعنوان “كيف أزيد إنتاجيتي”، مع الأستاذة مريم الفيصل، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 2 ظهراً.

4 ـ احتفالية “حب ووعي” بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة بعنوان: بإرادتهم نحتفل، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصرا.

5 – أمسية شعرية بعنوان “تحت ظلال النخيل”، بمشاركة خمسة شعراء وشاعرات، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

6 ـ محاضرة توعوية عن داء السكري، تقدمها الدكتورة سوسن خليل، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5.30 مساء.

7 – عرض أفلام “زوتوبيا 2، الآن أنت تراني – الآن لا، السلم والثعبان، سيسو – الطريق إلى الانتقام، جوجوتسو كايسن – الإعدام”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

ورشة تدريبية بعنوان “طيف التوحد فهم عالم مختلف”، مع الاختصاصية غفران سطلة، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 2 ظهراً.

درعا:

احتفالية عيد النصر بعنوان “من هنا بدأ فجر الحرية”، ومعرض فني بعنوان “وطن لا يقهر”، في مديرية الثقافة بدرعا، الساعة الـ 11 صباحاً.

القنيطرة:

افتتاح ملتقى الجولان الثقافي بعنوان “هذه الأرض لنا”، في مدرج كلية التربية فرع القنيطرة، الساعة الـ 11 صباحاً.

حمص:

فعالية بعنوان “ألوان الربيع – العالم كما يراه طفل التوحد”، في قاعة المعارض بالمركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 12 ظهراً.

حماة:

1- فعالية ثقافية بمناسبة النصر والتحرير، تتضمن ندوة أدبية بعنوان “التحرير بين الرواية والتاريخ”، وأمسية بعنوان “أمسية النصر الشعرية”، وأمسية موسيقية، على مدرج كلية الطب البشري بجامعة حماة، الساعة الـ 5.30 مساء.

2- عرض فيلم “فلسطين الصغرى” للمخرج عبد الله الخطيب، في المركز الثقافي بمصياف، الساعة الخامسة الـ 5 مساء.

حلب:

عرض أفلام “خطة الأسرة، زوتوبيا 2، السلم والثعبان، الآن أنت تراني – الآن لا، دار عبادة تكساس، سرقة جرس الجلجلة”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9.15 مساءً.