جولة ميدانية في سحم الجولان بدرعا لتوزيع “باركود” تعريفي لضبط ‏الأسواق وتسهيل الشكاوى

درعا-سانا
نفّذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم السبت، جولة ميدانية في أسواق بلدة سحم الجولان بريف المحافظة الغربي، قامت خلالها بتوزيع “باركود” تعريفي على عدد من الفعاليات التجارية، بهدف تعزيز الرقابة وتنظيم العمل التجاري وتحسين مستوى الالتزام بالأنظمة النافذة.
الباركود.. هوية تعريفية وآلية إلكترونية للشكاوى
وأوضح المراقب التمويني في المديرية محمد عجاج، في تصريح لمراسل سانا، أن”الباركود “التعريفي يهدف إلى منح كل محل هوية إلكترونية تسهم في تقييم مستوى الخدمة، وتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات وفق الأصول، بما يساعد على رفع سوية العمل التجاري.
وأشار عجاج إلى أن “الباركود” يتيح للمستهلك تقييم الخدمات مباشرة، وتقديم الشكاوى والمقترحات، مؤكداً ضرورة التزام أصحاب الفعاليات بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء، وحيازة السجل التجاري، والالتزام بقواعد النظافة والصحة العامة.
ضبط الأسعار وتنظيم إجراءات التراخيص
من جهته، بيّن رئيس مجلس بلدة سحم الجولان أكرم عجاج أن إدخال نظام ”الباركود” يهدف إلى ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك والبائع، إلى جانب تنظيم إجراءات الحصول على السجل التجاري والترخيص الإداري، والمساهمة في تنظيم عملية الجباية المحلية.
بدوره، لفت صاحب أحد محال القصابة في البلدة نايل الطعاني إلى أن الباركود التعريفي يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الرقابة والحد من التلاعب بالأسعار، داعياً أصحاب الفعاليات التجارية إلى التعاون التام مع الجهات الرقابية للحفاظ على استقرار السوق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مديرية التجارة الداخلية لتطوير أدوات الرقابة التموينية وتسهيل متابعة المنشآت، بما يسهم في الحد من المخالفات وضمان حماية المستهلك والتجار على حد سواء.
ومنذ شباط الماضي بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق بترميز الفعاليات والمحال التجارية عبر لصاقات تحمل رمز (باركود) يتضمن بيانات الفعالية، ويتم تثبيتها على واجهة المحال ليتيح للمواطنين تقييم الفعاليات وتقديم الملاحظات أو الشكاوى إلكترونياً.