جولة ميدانية في سحم الجولان بدرعا لتوزيع “باركود” تعريفي لضبط ‏الأسواق وتسهيل الشكاوى

درعا-سانا‏

نفّذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم السبت، جولة ‏ميدانية في أسواق بلدة سحم الجولان بريف المحافظة الغربي، قامت ‏خلالها بتوزيع “باركود” تعريفي على عدد من الفعاليات التجارية، بهدف تعزيز ‏الرقابة وتنظيم العمل التجاري وتحسين مستوى الالتزام بالأنظمة النافذة‎.‎

الباركود.. هوية تعريفية وآلية إلكترونية للشكاوى

وأوضح المراقب التمويني في المديرية محمد عجاج، في تصريح لمراسل ‏سانا، أن”الباركود “التعريفي يهدف إلى منح كل محل هوية إلكترونية تسهم ‏في تقييم مستوى الخدمة، وتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات ‏وفق الأصول، بما يساعد على رفع سوية العمل التجاري‎.‎

وأشار عجاج إلى أن “الباركود” يتيح للمستهلك تقييم الخدمات مباشرة، ‏وتقديم الشكاوى والمقترحات، مؤكداً ضرورة التزام أصحاب الفعاليات ‏بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء، وحيازة السجل التجاري، ‏والالتزام بقواعد النظافة والصحة العامة‎.‎

ضبط الأسعار وتنظيم إجراءات التراخيص

من جهته، بيّن رئيس مجلس بلدة سحم الجولان أكرم عجاج أن إدخال نظام ‌‏”الباركود” يهدف إلى ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك والبائع، إلى ‏جانب تنظيم إجراءات الحصول على السجل التجاري والترخيص الإداري، ‏والمساهمة في تنظيم عملية الجباية المحلية‎.‎

بدوره، لفت صاحب أحد محال القصابة في البلدة نايل الطعاني إلى أن ‏الباركود التعريفي يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الرقابة والحد من التلاعب ‏بالأسعار، داعياً أصحاب الفعاليات التجارية إلى التعاون التام مع الجهات ‏الرقابية للحفاظ على استقرار السوق‎.‎

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مديرية التجارة الداخلية لتطوير أدوات ‏الرقابة التموينية وتسهيل متابعة المنشآت، بما يسهم في الحد من المخالفات ‏وضمان حماية المستهلك والتجار على حد سواء‎.‎

ومنذ شباط الماضي بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ‏محافظة دمشق بترميز ‏الفعاليات والمحال التجارية عبر لصاقات تحمل رمز ‌‏(باركود) يتضمن ‏بيانات الفعالية، ويتم تثبيتها على واجهة المحال ليتيح ‏للمواطنين تقييم الفعاليات وتقديم الملاحظات أو ‏الشكاوى إلكترونياً.