زراعة الحسكة: تضرر 65 ألف دونم من القمح والشعير جراء حرائق موسم الحصاد

الحسكة-سانا

أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بمحافظة الحسكة أن المساحات الزراعية المتضررة جراء الحرائق التي شهدها موسم الحصاد الحالي بلغت نحو 65 ألف دونم.

وأوضح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة هايل الكلش في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الإحصائية النهائية للمساحات المتضررة أظهرت احتراق 61 ألف دونم مزروعة بمحصول القمح، و4 آلاف دونم مزروعة بمحصول الشعير.

وأشار الكلش إلى أن معظم الحرائق تركزت في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المحافظة، ولا سيما في مناطق أبو راسين والدرباسية وعامودا، مبيناً أن مديرية الزراعة أنهت عمليات حصر الأضرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم توثيق جميع المساحات المتضررة وفق الكشوف النهائية المعتمدة من الدوائر الزراعية.

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين أوضح الكلش أن حرائق المحاصيل الزراعية لا تُصنف وفق القوانين الناظمة لعمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية ضمن الحالات التي تستوجب التعويض، لافتاً إلى وجود مساعٍ بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للتواصل مع المنظمات الدولية بهدف إعطاء المتضررين أولوية في برامج الدعم والتعويض.

وكانت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة أعلنت منتصف الشهر الجاري، انتهاء عمليات حصاد المحاصيل الزراعية في مختلف مناطق المحافظة، على مساحة إجمالية بلغت 776200 هكتار شملت محاصيل القمح والشعير والعدس.