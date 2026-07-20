محافظ القنيطرة يبحث مع سفير قطر واقع المحافظة الخدمي والاقتصادي

القنيطرة-سانا



بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، اليوم الإثنين، مع السفير القطري بدمشق خليفة بن عبد الله آل محمود الشريف، واقع المحافظة الخدمي والاقتصادي، وأبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه مختلف القطاعات.



وجرى خلال اللقاء، أيضاً التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق، بما يسهم في دعم جهود تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.



وأكد محافظ القنيطرة أهمية توسيع مجالات التعاون، بما يدعم مسار التعافي والتنمية، ويسهم في تنفيذ المشاريع التي تخدم أبناء المحافظة.



من جانبه، أعرب السفير القطري عن اهتمام بلاده بدعم مسيرة التعافي والتنمية في سوريا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون في المجالات التنموية والخدمية، بما يحقق المصلحة المشتركة.

