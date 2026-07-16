مدير أوقاف الحسكة: تسجيل جميع المساجد والعاملين فيها واعتماد بياناتهم ‏بشكل رسمي

الحسكة-سانا‏

أعلن مدير مديرية الأوقاف في محافظة الحسكة محمد الحسين، أن المديرية ‏استكملت خلال الأشهر الأربعة الماضية أعمالها التنظيمية والإدارية في ‏مختلف مناطق المحافظة، بعد تنفيذ جولات ميدانية وعمل لجان متخصصة، ‏انتهت بتسجيل جميع المساجد والعاملين فيها واعتماد بياناتهم بشكل رسمي.‏

‏وأوضح الحسين في تصريح لمديرية إعلام الحسكة نشرته اليوم الخميس، أن ‏الأوقاف باشرت صرف الرواتب الشهرية للعاملين في المساجد، مشيراً إلى ‏أنهم سيشملون قريباً زيادة بنسبة ٥٠ بالمئة، ضمن خطة وزارة الأوقاف ‏الهادفة إلى دعم الأئمة والخطباء والمؤذنين وسائر العاملين في بيوت الله.‏

‏وأشار إلى أن الارتقاء بالعمل الديني وخدمة المساجد يمثلان أولوية لدى ‏المديرية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشاريع ‏والبرامج الجديدة التي سيُعلن عنها تباعاً.‏

وكانت وزارة الأوقاف أصدرت الشهر الماضي، قراراً يقضي باعتبار جميع ‏المساجد في سوريا مضمومة حكماً إلى الوزارة اعتباراً من الأول من كانون ‏الثاني الماضي.‏