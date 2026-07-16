مدير أوقاف الحسكة: تسجيل جميع المساجد والعاملين فيها واعتماد بياناتهم ‏بشكل رسمي

الحسكة-سانا
أعلن مدير مديرية الأوقاف في محافظة الحسكة محمد الحسين، أن المديرية استكملت خلال الأشهر الأربعة الماضية أعمالها التنظيمية والإدارية في مختلف مناطق المحافظة، بعد تنفيذ جولات ميدانية وعمل لجان متخصصة، انتهت بتسجيل جميع المساجد والعاملين فيها واعتماد بياناتهم بشكل رسمي.
وأوضح الحسين في تصريح لمديرية إعلام الحسكة نشرته اليوم الخميس، أن الأوقاف باشرت صرف الرواتب الشهرية للعاملين في المساجد، مشيراً إلى أنهم سيشملون قريباً زيادة بنسبة ٥٠ بالمئة، ضمن خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى دعم الأئمة والخطباء والمؤذنين وسائر العاملين في بيوت الله.
وأشار إلى أن الارتقاء بالعمل الديني وخدمة المساجد يمثلان أولوية لدى المديرية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشاريع والبرامج الجديدة التي سيُعلن عنها تباعاً.
وكانت وزارة الأوقاف أصدرت الشهر الماضي، قراراً يقضي باعتبار جميع المساجد في سوريا مضمومة حكماً إلى الوزارة اعتباراً من الأول من كانون الثاني الماضي.