قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن القوة قامت بمداهمة وتفتيش عدة منازل للمدنيين داخل البلدة، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

وأضاف المراسل: إن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت اليوم في قرية عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، حيث توقفت لوقت قصير في القرية قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت الأربعاء الماضي غربي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، واعتدت على عدد من المدنيين قبل انسحابها من المنطقة.